Qualcomm Snapdragon 8150 ma oficjalnie zadebiutować już 4 grudnia tego roku. Na pokładzie procesora znajdzie się miejsce dla 8 rdzeni - cztery wydajne oraz cztery energooszczędne. Sprzęt otrzyma także 512 kB pamięci podręcznej.

Nowy układ amerykańskiego producenta przeznaczony jest do topowych smartfonów, które pojawią się na rynku w 2019 roku. Jego wydajność będzie bardzo zbliżona do tego, co na ten moment oferuje układ Apple A12 Bionic.