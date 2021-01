Snapdragon 870 5G zapowiedziany

Do tanich flagowców

Snapdragon 870 został zaprojektowany z myślą o tańszych flagowcach autorstwa nieco mniej uznanych producentów. Z nową jednostką wiąże się kilka kompromisów, które pozwolą nieco obniżyć ceny wyposażonych w nią telefonów.

Rekordowe taktowanie

Procesor to naprawdę usprawniona wersja zeszłorocznego Snapdragona 865, wykonana w procesie technologicznym 7 nm. Jest to zatem nieco już przestarzała konstrukcja w stosunku do 5-nanometrowego modelu 888, reprezentującego nową generację. Z drugiej strony będzie to najszybciej taktowany mobilny procesor – pojedynczy rdzeń osiąga aż 3,2 GHz. Za grafikę odpowiada układ Adreno 650. Płytkę wyposażono w modem 5G, sprzęt obsłuży też Wi-Fi 6 i interfejs Bluetooth 5.2.

Wraz z zapowiedzią samego układu Qualcomm ogłosił, że procesor znajdziemy w telefonach firm takich jak Motorola, iQOO, One Plus, Xiaomi oraz Oppo. Premiery pierwszych smartfonów wyposażonych w Snapdragona 870 czekają nas jeszcze w pierwszym kwartale.

fot. Qualcomm