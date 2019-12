Snowden nie zarobi na „Pamięci nieulotnej"

Edward Snowden, autor książki „Pamięć nieulotna" („Permanent Record") nie otrzyma ani centa za swoje dzieło – zdecydował sędzia federalny Liam O'Grady.

Pamiętnik Snowdena, byłego pracownika Centralnej Agencji Wywiadowczej, trafił do sprzedaży 17 września br. Tego samego dnia przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości USA złożyli pozew cywilny przeciwko Snowdenowi, domagając się, aby honorarium autora „Pamięci nieulotnej" zostało przejęte przez budżet państwa. Argumentowali przy tym, że Snowden był zobowiązany przedstawić swoją książkę do recenzji agencjom rządowym przed ukazaniem się pamiętnika w druku; zobowiązywała go do tego umowa zawarta z CIA. Ponieważ władze nie otrzymały wglądu w treść książki, postanowiły uniemożliwić byłemu pracownikowi wywiadu zarabiane na własnym dziele, choć samej publikacji nie były w stanie zapobiec.

Prawnicy Snowdena domagali się ustalenia, czy wymóg przedstawienia książki do recenzji dotyczył tylko ich klienta, czy też wszystkich pracowników CIA. Sędzia O'Grady odrzucił to żądanie, stwierdzając, że umowa o pracę zawarta z Centralną Agencją Wywiadowczą jasno określała obowiązki Snowdena, więc zablokowanie wypłaty honorarium jest zasadne.

Edward Snowden od 2013 roku przebywa w Rosji. Oprócz postępowania cywilnego prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie karne w związku z ujawnieniem w „Pamięci nieulotnej" informacji niejawnych.

