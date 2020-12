Snowden zachęca do wspierania EFF

„Możemy naprawić uszkodzony system"

Siedem lat temu zrobiłem coś, co na zawsze zmieniło i moje życie, i stosunek świata do systemów nadzoru – pisze Edward Snowden w liście opatrzonym nagłówkiem „We Can Fix a Broken System".

Wyzwanie u schyłku roku

Snowden, były pracownik Centralnej Agencji Wywiadowczej, realizujący również zlecenia dla amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), zachęca do udzielenia pomocy finansowej organizacji Electronic Frontier Foundation.

Informacje na temat systemowej inwigilacji obywateli prowadzonej przez władze Stanów Zjednoczonych przyczyniły się do zintensyfikowania przez EFF działalności, której celem jest zablokowanie bezprawnej działalności szpiegowskiej państwa.

Autor książki „Pamięć nieulotna" podkreśla, że praca członków EFF zaczyna przynosić już owoce w postaci ustaw takich jak USA Freedom Act, łagodzącej zapisy uchwalonego w roku 2001 pakietu USA Patriot Act. Działalność organizacji wymaga jednak środków finanfowych, więc fundacja do końca grudnia prowadzi zbiórkę pieniędzy w ramach inicjatywy Year-End Challenge for Online Rights.

Mam nadzieję, że odpowiesz na wezwanie, dołączając do EFF, aby razem budować lepszą cyfrową przyszłość – pisze na końcu listu Edward Snowden.

fot. Gerd Altmann – Pixabay