Sony BRAVIA – pierwsza linia monitorów złożona wyłącznie z modeli 4K

Firma Sony ma największy udział w europejskim rynku monitorów B2B o rozdzielczości 4K , a obecnie potwierdza swoją pozycję lidera, wprowadzając - jako pierwszy producent - nową linię zawierającą wyłącznie produkty 4K. Co więcej, wszystkie nowe modele z nowej serii XE8 będą kosztowały tyle samo co wycofywane modele Full HD, znika więc bariera cenowa spowalniająca dotąd upowszechnianie się modeli 4K.

Szczegóły ożywające na ekranie

Obraz na monitorach profesjonalnych 4K HDR odznacza się wysokim realizmem. Łączy dużą jasność z doskonałym odwzorowaniem szczegółów w jasnych i ciemnych partiach obrazu, dzięki czemu idealnie sprawdza się w systemach Digital Signage. Jego całkowicie naturalny wygląd to zasługa bogactwa kolorów w każdej scenie zapewnianego przez najbardziej zaawansowany z systemów przetwarzania obrazu 4K firmy Sony: 4K HDR Processor X1 z technologiami Object-based HDR remaster oraz Super Bit Mapping 4K HDR. Wszystkie modele są ponadto wyposażone w technologię TRILUMINOS, która poprawia wierność i intensywność kolorów. Nowe modele odznaczają się także większą jasnością, która w przypadku serii XE9 wynosi 560-650 cd/m². Dla porównania, monitory z poprzedniej serii XD8 miały jasność 400-450 cd/m².

Maksimum możliwości w zastosowaniach profesjonalnych

Mimo że nowe modele BRAVIA B2B nie ustępują jakością obrazu sprzętowi powszechnego użytku, zaprojektowano je do pracy w zastosowaniach profesjonalnych. Z tego powodu cechuje je uniwersalność, pozwalająca spełnić różnorodne wymagania i ułatwiająca konfigurację oraz przygotowanie do pracy. Każdą funkcję, od ustawień aplikacji startowej po początkowe źródło sygnału, można całkowicie spersonalizować, wybierając jedno z kilku dostępnych ustawień.

Modele z serii XE8 dostępne są w wersji z ekranem o przekątnej 75, 65, 55, 49 i 43 cali, a z serii XE9 - 75, 65, 55 i 49 cali. Wszystkie monitory są standardowo przystosowane do pracy w układzie pionowym i poziomym, a dzięki oferowanym oddzielnie nakładkom można je przekształcić w interaktywne ekrany dotykowe, precyzyjnie rozpoznające wiele punktów dotyku. Nowością jest wzornictwo z wykorzystaniem elementów z aluminium, elegancko wyglądający tył oraz system chowania przewodów, przydatny przy instalacji na stole. Wszystkie modele są bardzo smukłe. Odznaczają się też niezawodnością przy intensywnej eksploatacji w profesjonalnych zastosowaniach - nawet przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu.

Najlepsze własności wcześniejszych produktów

W nowej linii zachowano popularne cechy i rozwiązania z poprzednich modeli BRAVIA. Dzięki temu monitory nadal spełniają zróżnicowane potrzeby klientów i są proste, wygodne w użyciu w różnych zastosowaniach biznesowych. W dalszym ciągu można więc korzystać z elastyczności połączeń oferowanych przez platformę Android i technologię Google Cast. Uzupełnieniem wbudowanego systemu sterowania są funkcje zdalnego sterowania przez łącze IP lub RS232C, ułatwiające zarządzanie monitorami. Elementem wbudowanej platformy Digital Signage jest łatwe w użyciu oprogramowanie Digital Signage firmy TDM do tworzenia interaktywnych rozwiązań Digital Signage. Nie zapomniano też o rozwiązaniach do sal konferencyjnych: obejmują one specjalizowane łącza oraz inteligentny system, samoczynnie zmieniający ustawienia monitora przy zmianie wejścia sygnałowego.

Nowe modele XE9 są już w sprzedaży; modele z serii XE8 będą dostępne od czerwca 2017 r.