Sony powiększa ofertę telewizorów o trzy nowe serie 4K HDR

W serii XG83 wykorzystano procesor Sony 4K HDR X1 z technologiami Object-based HDR remaster i Super Bit Mapping HDR, których zadaniem jest zwiększanie głębi, wzbogacanie faktur i nadawanie obrazowi naturalnej kolorystyki. W rezultacie uzyskano dokładniejszy, wyjątkowo realistyczny obraz o większej maksymalnej jasności.

Aby zapewnić widzom jeszcze intensywniejsze przeżycia, we wszystkich czterech seriach wykorzystano firmowy system przetwarzania obrazu Sony. Technologia 4K X-Reality PRO interpoluje i wyostrza obraz, nadając mu jakość zbliżoną do 4K i ujawniając dodatkowe detale sceny. Zadaniem technologii TRILUMINOS Display jest natomiast wierne zreprodukowanie każdego koloru we wszystkich jego odcieniach. Elegancki, atrakcyjny wygląd to z kolei zasługa ramki ekranu - wykonanej z aluminium (XG83) lub o wyglądzie szczotkowanego aluminium (XG80, XG70) - oraz stylowych podstaw pozwalających ukryć przewody.

Nabywcy serii XG83 i XG80 będą mogli korzystać z funkcjonalności smart platformy Sony Android TV, w tym serwisu Google Play i dostępnych w nim aplikacji YouTube, Netflix, Prime Video i innych. Aby telewizor - i cały dom - stały się jeszcze bardziej inteligentne, w modele z serii XG83 i XG80 wbudowany jest Asystent Google. Wystarczy więc wypowiedzieć do pilota odpowiednie polecenie, a Asystent Google pomoże w zaplanowaniu dnia, wyszuka treści lub włączy film, program telewizyjny itp. Telewizory z serii XG70 mają natomiast wbudowaną przeglądarkę internetową. Doskonale spisują się także przy oglądaniu seriali oraz filmów przesyłanych strumieniowo z popularnych serwisów. Dwa z nich, Netflix i YouTube3, można włączyć jednym naciśnięciem przycisku.

Dostępne wielkości ekranu:

XG83: 43", 49".

XG80: 43", 49", 55", 65", 75".

XG70: 43", 49", 55", 65".