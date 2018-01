Sony także rezygnuje ze złącza 3,5 mm

Model Xperia XZ Pro, który zostanie zaprezentowany najprawdopodobniej na targach MWC, trafił do bazy Federalnej Komisji Łączności. Poznaliśmy dzięki temu jego specyfikację, a także dowiedzieliśmy się, że nie będzie wyposażony w złącze słuchawkowe. Najprawdopodobniej, japoński producent zamierza na dobre rozstać się z tym rozwiązaniem.

Co ciekawe, Sony rezygnuje także z usługi śledzenia urządzeń "my Xperia". Użytkownicy smartfonów Xperia, którzy chcą teraz uzyskać dostęp do usługi, są przekierowywani do witryny Google Find My Device. Jest to bardzo podobna funkcja, co między innymi jest powodem wyłączenia autorskiego serwisu Japończyków.



Wspomniana Xperia XZ Pro ma bazować na 5,7-calowym ekranie OLED o rozdzielczości 4K i proporcjach 18:9, który będzie otoczony bardzo cienkimi ramkami. Za wydajność ma odpowiadać układ Snapdragon 845 z grafiką Adreno 630, 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Do robienia zdjęć posłuży podwójny główny aparat fotograficzny, składający się z dwóch jednostek:18 Mpix i 12 Mpix. Zasilanie zostanie powierzone akumulatorowi o pojemności 3420 mAh

budowa XZ Pro ma być odporna na wodę i pył, a czytnik linii papilarnych będzie znajdował się na bocznej krawędzi. Według pierwszych doniesień, cena modelu ma wynosić około 930 dolarów, co w przeliczeniu daje około 3200 złotych.

Premiera będzie miała miejsce najprawdopodobniej na targach MWC w Barcelonie.