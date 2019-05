Sony wprowadza 20 nowych monitorów BRAVIA

Wszystkie nowe monitory są wyposażone w tuner telewizyjny i przystosowane do nieprzerwanej pracy przez 18 godzin dziennie. Obsługują platformę Android 8.0, która przyspiesza instalację plików APK zewnętrznych producentów i pozwala automatycznie uruchamiać aplikacje. Dla osób zarządzających systemami audiowizualnymi oznacza to możliwość lepszego dostosowania monitora do własnych potrzeb, szybszego przygotowania do pracy oraz wyboru aplikacji, która automatycznie uruchomi się w chwili włączenia monitora - na przykład w celu obsługi wideokonferencji.

Do najważniejszych nowości należy również funkcja zdalnego, wymuszonego aktualizowania monitora, pozwalająca przesyłać nowe wersje wewnętrznego oprogramowania przez sieć IP. Platforma Android 8.0 zostanie też udostępniona użytkownikom obecnych monitorów profesjonalnych Sony BRAVIA z serii BZ: wydanie odpowiedniej aktualizacji oprogramowania nastąpi w tym roku.

Nowe, flagowe modele Sony to:

- ZG9: pierwszy monitor profesjonalny Sony BRAVIA o rozdzielczości 8K, będący przedstawicielem nowej generacji produktów do wyświetlania obrazu. Jest on dostępny w wersjach 85 i 98 calowej. Wyróżnia się najwyższą możliwą jakością obrazu, na którą składają się wyjątkowe szczegóły, bogata kolorystyka i wysoki kontrast zapewniany przez technologię HDR. Za przetwarzanie obrazu w monitorach ZG9 odpowiada procesor X1 Ultimate, zaprojektowany specjalnie do obsługi sygnałów 4K i 8K. Układ ten pozwala na dynamiczne wzmacnianie kontrastu, a dzięki wbudowanym technologiom Super Bit Mapping HDR i Precision Colour Mapping umożliwia automatyczne wykrywanie (rozpoznawanie) setek obiektów i poprawę ich wyglądu.

- XG80/XG85: monitory profesjonalne z serii XG8 łączą niezwykle wysoką jakość obrazu 4K HDR z zaawansowanymi rozwiązaniami profesjonalnymi: szybką konfiguracją w trybie Pro Mode, wybieraniem „jednym klawiszem" predefiniowanych ustawień do systemów signage i sal konferencyjnych oraz zgodnością z otwartymi interfejsami API. Monitory XG8 oferowane są w 6 wersjach rozmiarowych, od 43 do 85 cali.

- AG8/9: niezwykłe, oparte na nowoczesnej technologii OLED monitory profesjonalne z serii AG8/9 zapewniają bardzo żywy i ostry obraz. Są także wyposażone w szereg profesjonalnych rozwiązań: inteligentny system automatyzujący, odtwarzacz multimediów i interfejs do sal konferencyjnych.

Monitory BRAVIA można zintegrować z zaawansowanym systemem do zarządzania miejscem pracy TEOS Manage oraz z rozwiązaniem Digital Signage firmy TDM, pozwalającym szybko przygotowywać czy modyfikować materiały signage i przesyłać je do monitorów BRAVIA za pośrednictwem chmury. Flagowe modele zapewniają ponadto integrację z rozwiązaniem TEOS Connect, które stymuluje współpracę, pozwalając użytkownikom na bezproblemowe, równoczesne prezentowanie treści z własnych laptopów na monitorach profesjonalnych BRAVIA.