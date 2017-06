Sound Blaster PLAY! 3 - karta dźwiękowa na USB

Ten niewielki przenośny pakiet wzmacniający jest najprostszym sposobem korzystania z 24-bitowego, 96 kHz sygnału audio typu Plug and Play Hi-Resolution: użytkownicy mogą po prostu połączyć urządzenie Sound Blaster PLAY! 3 do komputera PC lub Mac i do wzmocnienia zestawu słuchawkowego lub głośników, aby natychmiast poprawić jakość dźwięku.

W połączeniu z aplikacją Sound Blaster Control Panel dostępną dla Windows i Mac OSX karta dźwiękowa USB oferuje wiele opcji konfiguracji i imponujące efekty dźwiękowe, które zwiększają przyjemność odbioru muzyki, filmów, gier, a nawet nagrywania, np. dla różnych kanałów mediów społecznościowych.

Najważniejsze funkcje Sound Blaster Play! 3:

• 24-bitowe, 96 kHz, odtwarzanie USB DAC o wysokiej rozdzielczości

• Udoskonalone słuchanie dzięki wzmacniaczowi słuchawkowemu

• Łatwe podłączenie słuchawek za pomocą pojedynczego lub podzielonego złącza stereofonicznego / mikrofonu

• Oprogramowanie Panelu sterowania Sound Blaster

• Natychmiastowe efekty po podłaczeniu zestawu nagłośnieniowego lub głośników

Dane techniczne:

• Interfejs: USB

• Stosunek sygnału do szumu (DAC): 93dB

• Próbkowanie (odtwarzanie):

• 16-bit / 44,1, 48,0, 88,2, 96,0 kHz

• 24-bit / 44,1, 48,0, 96,0 kHz

• Prędkość pobierania próbek (mikrofon): 16/24-bit / 44,1, 48,0 kHz

• Wzmacniacz słuchawkowy: Obsługiwane impedancje na słuchawkach: do 300 Ω

Łączność:

• Jedno 4-milimetrowe wyjście słuchawkowe 3,5 mm (1/8 cala) z gniazdem mikrofonu

• Jedno gniazdo mikrofonowe 3,5 mm (1/8 cala) (Mono)

• Zasilanie: magistrala USB

• Wymiary produktu (szer. X głęb. X wys.): 138 x 22,0 x 9,4 mm

• Waga produktu: 13 g

Ceny i dostępność

Sound Blaster PLAY! 3 jest dostępny na rynku polskim w cenie detalicznej 99 zł.