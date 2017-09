Sound BlasterX Katana - wsparcie dla PS4, PS4 Pro i PS4 Slim

Creative Technology ogłosił, że system audio Sound BlasterX Katana obsługuje połączenie USB audio z wszystkimi wersjami konsol Sony PlayStation 4. Zaktualizowane wsparcie pozwala właścicielom PS4 doświadczyć kinowej jakości dźwięku za pośrednictwem przewodu USB dołączonego do Sound BlasterX Katana w takich pozycjach jak między innymi, Uncharted: The Lost Legacy, Horizon: Zero Dawn, a także w tych nadchodzących: Star Wars Battlefront 2, Call of Duty WWII, NBA 2K18 czy Destiny 2.

Użytkownicy PS4 będą mieli także możliwość doświadczenia lepszej komunikacji się w grze. To za sprawą redukcji szumów oraz przekształcania głosu dzięki wbudowanemu procesorowi Sound Blaster. Wcześniej posiadacze Katany mogli połączyć się z konsolą tylko za pomocą wejścia optycznego z oddzielnym podłączeniem mikrofonu do kontrolera PS4 bez korzyści takich jak redukcja szumów oraz morfingu głosu.

Posiadacze konsoli mogą teraz sterować tymi technologiami w czasie rzeczywistym za pomocą tabletu czy smartfonu z iOS lub Androidem ze zaktualizowaną aplikacją Sound Blaster Connect. Zostanie ona opublikowana do końca października br. w App Store oraz Google Play.



Wsparcie audio USB jest szczególnie wygodne dla posiadaczy PS4 Slim, którzy mogą doświadczyć dźwięku cyfrowego. Dzięki obsłudze właściciele tych konsol nie muszą kupować dodatkowych adapterów optycznych aby cieszyć się dźwiękiem cyfrowym (ten model konsoli został pozbawiony portu optycznego).