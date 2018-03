Sound Club Urban Premium – słuchawki i głośniki w jednym

Słuchawki Sound Club Urban Premium to połączenie wysokiej jakości dźwięku i pełnej mobilności. Za czysty dźwięk i wydobycie najgłębszych tonów (Perfect Bass) odpowiedzialne są dwa głośniki o zakresie od 90Hz do 18 KHz i mocy wyjściowej RMS 3Wx2. Słuchawki są bezprzewodowe, a wykończone ekologiczną skórą nauszniki dobrze przylegają do uszu, redukując dźwięki dochodzące z zewnątrz. Co więcej, dzięki obracanej konstrukcji nauszników (ruchome głowice) oraz systemowi Globe Sound - który automatycznie rozpoczyna emisję dźwięku w trybie głośnikowym - słuchawki Sound Club Urban Premium można w dowolnym momencie przekształcić w głośniki. Dodatkowo, składana konstrukcja ułatwia ich transport i przechowywanie.

Gdy liczy się wszechstronność

Dla ułatwienia i skrócenia procesu łączenia z urządzeniami mobilnymi producent wyposażył Sound Club Urban Premium w moduł NFC. Nie sposób pominąć faktu, że słuchawki mogą też pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego, dzięki czemu można odbierać, prowadzić i kończyć rozmowy telefoniczne bez konieczności sięgania po smartfon. Obsługa standardu Bluetooth w wersji 4.2 umożliwia odbieranie wysokiej jakości sygnału audio nawet z odległości 10 m, a wbudowane radio FM oraz czytnik kart microSD umożliwiają słuchanie muzyki również bez połączenia ze smartfonem. Gniazdo AUX pozwala na podłączenie dowolnego źródła dźwięku za pomocą kabla typu mini-jack (dołączonego w zestawie).

Panel sterowania, który znajduje się na metalicznej powierzchni prawej głowicy, ułatwia sterowanie muzyką oraz przychodzącymi połączeniami. Regulowany i składany pałąk umożliwia wygodne dopasowanie słuchawek do obwodu głowy, a wbudowana bateria umożliwia słuchanie muzyki przez maksymalnie 7 godzin i prowadzenie rozmów telefonicznych nawet przez 8 godzin.

Goclever Sound Club Urban Premium dostępne są w cenie 179 zł. W zestawie z słuchawkami znajdziemy kabel AUX, kabel ładowania (USB) oraz pokrowiec do przechowywania słuchawek po ich złożeniu.