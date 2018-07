Sound Tube Rocket – rakietowe brzmienie od Goclever

Producent zapewnia, że głośnik Sound Tube Rocket nie tylko oryginalnie wygląda, ale także świetnie gra i jest wysoce odporny na uszkodzenia mechaniczne (dzięki obudowie wykonanej z ABS oraz tworzywa o strukturze i właściwościach zbliżonych do gumy). Za wysoką jakość dźwięku odpowiadają dwa głośniki o mocy 3 W każdy, wspomagane potężnym, 7-watowym subwooferem.

Nowość firmy Goclever komunikuje się z źródłem dźwięku (np. smartfonem, tabletem czy komputerem PC) za pośrednictwem standardu Bluetooth, ale wbudowane gniazda SD i USB pozwalają odtwarzać ulubioną muzykę bezpośrednio z karty pamięci lub pendrive'a. Urządzenie ma także wbudowane radio FM, które może być alternatywą podczas wycieczek w miejsca, gdzie dostęp do Internetu i niektórych funkcji smartfona jest ograniczony. Dodatkowo głośnik wyposażono w gniazdo AUX-in, które pozwala podłączyć do niego dowolny odtwarzacz muzyczny za pomocą kabla typu „mały Jack". Bateria o pojemności aż 2000 mAh pozwala na odtwarzanie dźwięku do 4 godzin.

Sound Tube Rocket ma sprawdzać się zarówno w domu, jak podczas imprezy plenerowej - zabranie go ze sobą ułatwia wygodny pasek, pozwalający na noszenie głośnika np. na ramieniu. Dzięki nowoczesnemu, oryginalnemu wzornictwu, Sound Tube Rocket może też zapewniać dodatkowe wrażenia multimedialne - podświetlenie LED oraz akcenty wizualnie nawiązujące do silników rakietowych pozwalają np. na uzyskanie efektu przypominającego zapłon i start rakiety.

Głośnik ma 28 cm długości oraz 12 cm wysokości. Cenę urządzenia ustalono na 119 pln.