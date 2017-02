SoundMAGIC E10BT - słuchawki w wersji Bluetooth

SoundMAGIC E10 są z nami od dawna w wielu wersjach kolorystycznych i w różnych edycjach z pilotem i bez. Rozwój modelu we wszystkich edycjach wynika z bieżących sugestii klientów i powoduje, że są to prawdopodobnie jedne z najlepiej dopracowanych słuchawek w swojej cenie.

Model E10 to model podstawowy bez pilota i mikrofonu. Bieżąca edycja tego modelu jest edycją odświeżoną z bardziej wytrzymałym posrebrzanym skręcanym kablem typu plecionka. Nowa konstrukcja charakteryzuje się również wysoką wytrzymałością, metalowa obudowa zmniejsza rezonans co pozwala zwiększyć precyzję reprodukowanego dźwięku oraz podkreślić dynamiczny i bardzo nisko schodzący bas o rzadko spotykanej fakturze i wypełnieniu.

W serii E10 spotkamy również model E10M (199zł). To wersja z trzyprzyciskowym pilotem i mikrofonem dedykowana do urządzeń mobilnych Apple. Z kolei model E10C (229zł) to wersja kompatybilna ze wszystkimi smartfonami obecnymi na rynku. Uniwersalny pilot umożliwia dostosowanie się do aktualnie używanego telefonu. E10C współpracują ze smartfonami z systemem Android, IOS, Windows oraz Blackberry.

Teraz przyszedł czas na wersję bezprzewodową SoundMAGIC E10 BT - czyli z modułem bluetooth. SoundMAGIC E10BT dzięki wyjątkowemu połączeniu wyrafinowanego brzmienia i najnowszych technologii wyróżnia się wśród wielu znacznie droższych modeli słuchawek.

SoundMAGIC oferuje jakość brzmienia na poziomie 2-3 krotnie droższych słuchawek tego typu. Brzmienie SoundMAGIC E10BT wyróżniają lekko ocieplone wokale i doskonale wybrzmiewające górne rejestry.

SoundMAGIC E10BT to wolne ręce i nieskrępowane ruchy, ale też znacznie większa wytrzymałość na uszkodzenia, ponieważ jak ogólnie wiadomo elementem najbardziej narażonym na uszkodzenia jest połączenie przy wtyku jack. Łącząc się z urządzeniami bezprzewodowo problem z jack znika.

Słuchawki SoundMAGIC E10BT można kupić w wybranych sklepach, a także odsłuchać w salonach Audiokracja w Polsce. Sugerowana cena detaliczna wynosi 249zł brutto.