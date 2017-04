SoundMAGIC ST30 i ST80 - modułowe słuchawki sportowe

W ofercie firmy SoundMAGIC znalazły się dwa modele o symbolach ST30 i ST80, których główną cechą jest możliwość modyfikacji przez wymienny kabel i zastosowanie modułu bluetooth. Moduł BT jest identyczny w obu modelach, a jego wymiana na połączenie przewodowe jest prosta i zajmuje kilka sekund. Producent zastosował moduł z Bluetooth w wersji 4.2 co pozwala na jednym ładowaniu słuchać muzyki w jakości CD przez około 10 godzin, a prowadzić rozmowy przez około 8 godzin.

Konstrukcyjnie SoundMAGIC ST30 to typowe słuchawki dokanałowe, zakładane metodą "za ucho". SoundMAGIC ST80 różnią się budową, gdyż to tak jakby słuchawka "pchełka" z dorobionym elementem wchodzącym bezpośrednio do ucha. Oba rozwiązania są bardzo wygodne. Mają one jednak wpływ na barwę reprodukowanej muzyki. ST30 zagrają pełnym, mocno basowym uderzeniem. ST80 zagrają bardziej przestrzennie i z bardziej wyraźną górą pasma. Niskich częstotliwości tu też nie zabraknie, ale jest ich zdecydowanie mniej.

Wymienne okablowanie jest mocowane poprzez wkręty dzięki czemu zapobiega przypadkowemu odczepieniu co bywa nie bez znaczenia podczas uprawiania sportu. Solidna jest cała konstrukcja. Komponenty użyte do budowy obu modeli są wytrzymalsze niż w standardowych słuchawkach. Poszczególne elementy są elastyczne. Kabel z miedzi beztlenowej wysokiej jakości jest dodatkowo wzmocniony i zabezpieczony bawełniana otuliną, która jest bardzo przyjemna w dotyku i jednocześnie nadaje całości niebanalny wygląd.

Kolejną ważną cechą jaką wprowadzono w przypadku obu modeli jest wodoodporność i pyłoodporność w standardzie IPX4. Słuchawki odporne są na pot, zachlapania, deszcz, pył i kurz. W komplecie wraz ze słuchawkami otrzymujemy wysokiej jakości wodoodporne etui chroniące również przed uderzeniami lub zgnieceniem. Bogaty zestaw gumek i pianek Comply przy odpowiednim doborze pozwoli każdemu użytkownikowi na komfortowe słuchanie muzyki w każdych warunkach. Dodatkowo w zestawie znajdują się zauszniki zwiększające wygodę noszenia słuchawek "za ucho" nawet osobom noszącym okulary.

Słuchawki ST30 i ST80 kompatybilne są ze wszystkimi smartfonami dostępnymi obecnie na rynku. Oba modele zostały wyposażone w pilot wraz z mikrofonem do prowadzenia rozmów ze smartfona lub komputera. Do podłączenia z komputerem służy odpowiednia przejściówka w zestawie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z wersji Bluetooth, która zapewnia również pełną funkcjonalność.

Wysoka wytrzymałość na zniszczenie, wodo i pyłoodporność oraz duża wygoda w czasie korzystania predysponują te słuchawki dla osób uprawiających sport, globtroterów i osób ogólnie aktywnych. SoundMAGIC nie zapomniał też o brzmieniu, dlatego dla wielu mogą to być słuchawki do codziennego użytku. Brzmienie jest rasowe, pełne smaczków z nisko schodzącym i dobrze kontrolowanym basem. Takie granie zadowoli nawet osłuchanych melomanów.

Słuchawki SoundMAGIC ST30 można kupić w wybranych sklepach w cenach - model ST30 : 399zł brutto, zaś model ST80 : 699zł brutto.