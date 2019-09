Soundcup-D gra solo i w duecie

Podczas targów IFA, firma Hama zaprezentowała głośnik Soundcup-D. Jest to sprzęt Bluetooth, którego najciekawszą funkcją jest... możliwość podzielenia na dwie części. Obie połówki można połączyć za pomocą specjalnej gumy, ale też wykorzystywać jako dwa osobne urządzenia.

Do tego każdy głośnik ma własny, osobny włącznik, co pozwala na podłączenie ich w tym samym czasie do dwóch różnych urządzeń audio. Po połączeniu mogą też grać wspólnie, oferując dźwięk stereo. Obydwa głośniki mają niezależne baterie, które można naładować za pomocą gniazda microUSB.

Producent deklaruje 10-metrowy zasięg dźwięku głośnika i klasę wodoszczelności pozwalającą na zanurzenia go na głębokości 1 m na 30 minut. Wbudowana bateria wystarcza na 6 godzin odtwarzania muzyki przez każdy głośnik.

Sprzęt pojawi się w Polsce w czwartym kwartale 2019 roku. Na razie znamy tylko cenę europejską, która wynosi 80 euro.

fot. Hama