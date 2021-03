SpaceX przymierza się do ruchomego Starlinka

Firma SpaceX zwróciła się do Federalnej Komisji Łączności (FCC) z prośbą o wydanie zgody na eksploatację terminali pozwalających łączyć się z internetem „stacjom naziemnym w ruchu".

System Starlink jest obecnie testowany przez koło 10 tysięcy użytkowników w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Satelitarne łącza do internetu są obsługiwane za pomocą kosztującego 499 dolarów zestawu złożonego z anteny i terminala; płacąc 99 dolarów miesięcznie można liczyć na prędkości transmisji od około 70 do 130 Mb/s.

Teraz SpaceX chce umieszczać terminale w pojazdach. Pod pojęciem „stacji naziemnych w ruchu" kryje się na razie dość ciężki sprzęt: statki morskie, samoloty, ciężarówki i kampery. Elon Musk chwilowo wykluscza montowanie terminali w samochodach osobowych.

Not connecting Tesla cars to Starlink, as our terminal is much too big. This is for aircraft, ships, large trucks & RVs.