SpaceX rozbudowuje sieć Starlink

Tym razem pół setki

W sobotę, 18 grudnia, rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę kolejne 52 satelity systemu Starlink. Statek wystartował o godz. 4:41 czasu lokalnego z bazy Vandenberg w Kalifornii. Był to jedenasty lot Falcona 9 i 33. misja wyniesienia na orbitę elementów konstelacji Starlink.

Po starcie i odłączeniu drugiego członu rakiety, pierwszy człon wylądował na lądowisku na Oceanie Spokojnym. Drugi człon kontynuował lot z satelitami na orbitę. Umieszczenie tam satelitów potwierdził YouMei Zhou, specjalista z siedziby SpaceX w Hawthorne w Kalifornii.

Po sobotnim locie Falcona system Starlink składa się już z prawie 2 tys. satelitów. Docelowa ich liczba to niecałe 12 tys.

Starlink to należący do SpaceX system satelitarnych łączy do internetu, który ma umożliwić korzystanie z globalnej sieci w najbardziej odludnych rejonach świata.

fot. Pixabay