SpaceX rozpoczyna betatesty

„Lepsze niż nic"

Firma SpaceX rozsyła e-mailowe zaproszenia do udziału w programie testowym satelitarnych łączy internetowych Starlink.

Pakiet startowy plus abonament

SpaceX będzie pobierać od testerów abonament w wysokości 99 dolarów. Wymagana jest ponadto jednorazowa opłata za terminal użytkownika, router i statyw montażowy – wynosi ona 499 dolarów.

List z zaproszeniem umieścił w sieci jeden z użytkowników serwisu Reddit. Przedstawiciele Starlinka nadali programowi testów nazwę „Better Than Nothing" i w wysłanych e-malach uczciwie uprzedzają: „jak mówi tytuł, próbujemy obniżyć Twoje wstępne oczekiwania" („As you can tell from the title, we are trying to lower your initial expectations").

Na razie obiecywane są prędkości transmisji od 50 Mb/s do 150 Mb/s i opóźnienia 20 ms do 40 ms; należy liczyć się także z przerwami w działaniu usługi. Wraz ze zwiększaniem liczby satelitów w konstelacji Starlinka oraz pojawianiem się kolejnych stacji naziemnych opóźnienia powinny zmniejszyć się do 16–19 ms.

Chwilowo tylko USA

Elon Musk zapowiadał wcześniej, że publiczne betatesty Starlinka mają początkowo odbyć się w północnej części USA i (ewentualnie) w południowej Kanadzie;

Cały Starlink ma składać się z około 15 tysięcy satelitów i dostarczać łącza internetowe na całym świecie. Osiągnięcie pełnej sprawności systemu planowane test na rok 2027.

fot. Wikipedia