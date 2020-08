Spadają ceny pamięci NAND

Analitycy DRAMeXchange prognozują wyraźny spadek cen

Sytuacja na świecie związana z koronawirusem doprowadziła do znaczących utrudnień w dostępie do pamięci NAND, co w efekcie wyhamowało produkcję m.in. dysków SSD oraz pamięci RAM i wpłynęło na ich ceny. Trend ma się jednak wkrótce odwrócić.

Ulepszajmy komputery!

Jak prognozuje serwis, do końca trzeciego kwartału obserwować będziemy 10-procentowy spadek cen RAM-u oraz dysków SSD. Ogłoszona w wielu krajach pandemia spowolniła linie produkcyjne i doprowadziła do magazynowania nadwyżek kości NAND, będących komponentem używanym m.in. do produkcji wspomnianych podzespołów.

Niezamówione półfabrykaty zalegały w magazynach, a producenci wytarzali w tym czasie nowe, spodziewając się pod koniec roku większego zainteresowania nabywców. Okres przedświąteczny to w końcu czas wielu premier sprzętowych. Wiadomo już, że niedobory nam nie grożą, co pozytywnie odbije się na cenach gotowych wyrobów.

Pod koniec roku jeszcze taniej

DRAMeXchange prognozuje, że w czwartym kwartale zauważymy kolejny, wynoszący nawet 15 proc. spadek cen. Ma on być wynikiem trwającej obecnie wzmożonej produkcji oraz rosnącej popularności 128-warstwowych kości 3D NAND.

Jeżeli prognozy się potwierdzą, pod koniec roku warto będzie więc wybrać się na zakupy sprzętowe. Takich pozytywnych wieści życzymy sobie jak najwięcej.

fot. 123rf