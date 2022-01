Spadkobiercy Pabla Picassa wkraczają w świat NFT z dziełem malarza

Misa na sprzedaż

Wnuczka Picassa, Marina Picasso, i jej syn Florian chcą przenieść jedno z ceramicznych dzieł słynnego hiszpańskiego artysty w XXI wiek. Planują sprzedać 1010 niewymiennych tokenów dzieła sztuki, którego nigdy wcześniej nie widziano publicznie – jest nim ceramiczna misa, na której Picasso namalował wyrazistą twarz.

Marina Picasso powiedziała agencji Associated Press, że naczynie, na podstawie którego będą oparte dzieła sztuki cyfrowej, pochodzi z października 1958 roku. – Reprezentuje życie... To jeden z tych przedmiotów, które były częścią naszego życia, naszej intymności – mojego życia z moimi dziećmi – mówi Picasso. – Próbujemy zbudować most między światem NFT a światem sztuk pięknych – dodaje Florian Picasso, prawnuk artysty.

Zdaniem AP państwo Picasso chcą zarobić na fali zainteresowania niewymiennymi tokenami, które przyniosły miliony dolarów mniej znanym artystom. Jeszcze nie wiadomo, która platforma sprzedaży NFT podejmie się aukcji dzieł wielkiego malarza.



Fot. Wikipedia