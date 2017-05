Specjalna edycja Lenovo Yoga 910 Glass

Obudowa typu unibody, wykonana z najwyższej jakości metalu lub szkła w specjalnej edycji, nadaje urządzeniu szlachetny charakter. Dopełnieniem konstrukcji jest unikalny system zawiasów, który składa się z 813 oddzielnych stalowych części, dając poczucie najwyższej jakości precyzyjnego wykonania. Urządzenie charakteryzuje się również lekkością. Mając przekątną 13,9" oraz 14,3 mm grubości i 1,38 kg wagi, laptop Yoga 910 jest niesamowicie poręczny.

Yoga 910 jest najsmuklejszym na świecie konwertowalnym komputerem z procesorem Intel Core 7. generacji. Na szczególną uwagę zasługuje akumulator pozwalający na 15,5 godziny pracy przy rozdzielczości Full HD i do 10,5 godziny przy rozdzielczości UHD bez ładowania.

Zarówno metalowa, jak i wytworna szklana wersja notebooka posiada praktycznie bezramkowy wyświetlacz (rant 5mm) i oferuje o ponad 10 proc. większą powierzchnię oglądania oraz zwiększoną o 14 proc. gęstość pikseli w porównaniu do poprzedniego modelu, czego efektem jest jeszcze bardziej czytelny i wyraźniejszy obraz wraz ze 100-procentowym pokryciem gamy kolorów sRGB. Yoga 910 poszła o krok dalej i dla najwyższego bezpieczeństwa urządzenie zostało

Dzięki obsłudze funkcji Windows Hello użytkownik może używać odcisku palca również do zabezpieczenia zakupów w niektórych sklepach internetowych. Innym nowoczesnym rozwiązaniem jest funkcja ładowania USB, działająca nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone, co pozwala np. na utrzymanie baterii smartfona podczas dnia.

Yoga 910 ma głośniki JBL, każdy o mocy 2W, z technologią Dolby Audio Premium i podwójny układ mikrofonów z redukcją szumów.

Ceny i dostępność

Laptop Lenovo Yoga 910 Glass jest dostępny w cenie od 6499 zł.

W klasycznej wersji z metalową obudową w kolorze Platinum Silver, Champaign Gold lub Gunmetal Grey produkt dostępny jest od 5899 zł.