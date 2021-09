Śpiewać każdy może?

10 milionów pobrań

W samym Google Play program pobrano już 10 mln razy. Użytkownicy przyznali mu średnią ocenę 4,4 na 5 (a w Apple App Store 4,9/5). Wynik ten osiągnięto zaledwie w kilka miesięcy. Apikacja jest w czołówce najpopularniejszych programów w kategorii „Zdjęcia i wideo".

Wystarczy jedno zdjęcie

Sukces programu polega na jego prostocie. Wystarczy tylko jedno zdjęcie, by sztuczna inteligencja przygotowała tzw. deepfake – w tym przypadku jest to animacja ukazująca śpiewającą twarz. Można wykorzystać do tego fotografie z galerii lub po prostu zrobić sobie selfie. Następnie wybieramy jeden z dostępnych podkładów muzycznych. Samo przetwarzanie przesłanego pliku zajmuje tylko chwilę. Później można śmiać się już z efektu finalnego. Oczywiście najwięcej emocji wzbudzają filmiki utworzone ze zdjęć celebrytów, a szczególnie polityków, np. Władimira Putina, Mateusza Morawieckiego czy Jarosława Kaczyńskiego.

Z aplikacji można korzystać bezpłatnie. Jest też opcja premium (18,99 zł miesięcznie lub 114,99 zł rocznie), w której usunięte są reklamy oraz udostępniono szerszą bibliotekę utworów.

fot. Wombo