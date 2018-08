Sportowe słuchawki JBL Endurance DIVE

JBL Endurance DIVE to sportowe słuchawki zauszne z odtwarzaczem MP3 (wbudowane 1 GB pamięci), odporne na pot i wodę (stopień ochrony IPX7). Wyposażone są w ergonomiczny, dopasowujący się pałąk na szyję i gwarantują, że nigdy nie podrażnią uszu (technologia FlexSoft) ani z nich nie wypadną (technologia TwistLock). Dzięki technologii PowerHook słuchawki uruchomią się automatycznie po ich założeniu, natomiast technologia MagHook pozwala łączyć słuchawki ze sobą, gdy nie są używane. JBL Endurance DIVE oferują dotykowe sterowanie, a ich czas pracy to nawet 8 godzin. Wygodnym rozwiązaniem jest również funkcja szybkiego ładowanie (10 minut ładowania pozwala na godzinę odtwarzania muzyki). Słuchawki wyposażono w przetworniki o średnicy 10 mm.

Wbudowany odtwarzacz MP3 to wbudowana pamięci o pojemności 1 GB, która łatwo pozwala zapisać i odtworzyć ponad 200 utworów muzycznych. Sterowanie dotykowe to prosty sposób, by bez przerywania biegu zarządzać muzyką i połączeniami, kontrolować głośność, wznawiać i wstrzymywać odtwarzanie oraz zmieniać utwory jednym dotknięciem. W zestawie znajduje się również wytrzymałe silikonowe etui.

Sugerowana cena detaliczna: 429 zł.