Spotify planuje płatne podcasty

Dynamiczny wzrost

W ciągu zeszłego roku Spotify zyskał 25 milionów nowych użytkowników; znaczna ich część opłaca abonament za usługę. Choć firma zaczynała od streamowania muzyki, coraz większą rolę odgrywają w serwisie podcasty. Nowy kierunek spodobał się użytkownikom i w efekcie wyewoluowały one do roli osobnej sekcji.

Firma wciąż inwestuje w jej rozwój, ale pojawiły się pogłoski, że myśli też o tym, jak przy okazji zmaksymalizować osiągane z niej zyski. Choć podcasty przez lata były niezależną, często amatorską formą, coraz bardziej przybierają formę profesjonalnych słuchowisk i kolejne firmy myślą o wprowadzeniu osobnego abonamentu na nie. Obok Spotify podobny plan ma m.in. Apple.

Materiały ekskluzywne

By użytkownik nie miał poczucia, że będzie musiał płacić za coś, co było do tej pory darmowe, Spotify podobnie jak konkurencja rozmawia teraz intensywnie z kolejnymi twórcami i podpisuje umowy na wyłączność. Planowane są też nowe słuchowiska, by taki dodatkowy abonament zapewniał dostęp do większej liczby unikatowych treści.

Podobnie jak w przypadku Apple’a wciąż nie wiemy jednak, czy opłata ma objąć całą usługę czy tylko grupkę materiałów premium. Obecnie już co czwarty użytkownik Spotify korzysta z podcastów. Jak łatwo się domyślić, wielu z nich nie będzie zadowolonych z ewentualnej konieczności płacenia za coś, co było do tej pory (przy drobnych ograniczeniach znoszonych przez abonament) darmowe.

fot. Pixabay