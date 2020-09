Spotify pomoże w promocji wydarzeń online

Muzycy grają w internecie

Koncerty z prawdziwego zdarzenia wciąż w wielu miejscach pozostają w sferze marzeń. Artyści jednak wychodzą naprzeciw swoim fanom i organizują mini koncerty wprost ze studia nagraniowego lub ze swoich domów. By pomóc w ich promocji Spotify umożliwiło promowanie tych wydarzeń na swojej platformie. Informacje o nich będą się pojawiały w zakładce z koncertami na profilu muzyków oraz w centrum koncertowym serwisu. Użytkownicy otrzymają także spersonalizowane maile dotyczące wirtualnych wydarzeń, oparte o nawyki słuchania i algorytmy rekomendacji.

Spotify pomaga artystom

Koncerty mogą być organizowane na dowolnej platformie (np. Facebook Live, Instagram Live, Twitch czy YouTube Live). Żeby były wyświetlane na Spotify muszą być zarejestrowane na platformie Songkick (która pozwala wyszukiwać nadchodzące wydarzenia muzyczne) lub Ticketmaster (która zajmuje się sprzedażą oraz dystrybucją biletów). Jeżeli ten warunek jest spełniony, to automatycznie będą one także dodawane do profilu artysty na Spotify.

fot. Spotify