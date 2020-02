Spotify poprawia sekcję podcastów

W serwisie Spotify podcasty funkcjonują od dłuższego czasu, jednak jeszcze do niedawna bardziej raczkowały niż święciły triumfy. Obecnie coraz bardziej się to zmienia, gdyż twórcy Spotify zauważyli, że internet podcastem stoi. Zawartość zakładki Podcast Show jest więc nieustannie dostosowywana do wymagań użytkowników, aby korzystanie z tych dobrodziejstw było łatwiejsze i przyjemniejsze.

Najnowsza aktualizacja ujawniła przebudowę sekcji podcastów. Wszystkie funkcje potrzebne do zarządzania audycjami są nadal dostępne tak jak wcześniej, ale zmienił się wygląd sekcji oraz kilka detali. Między innymi opisy poszczególnych audycji są teraz na górze listy. Dzięki tej zmianie odkrywanie interesujących treści i nowych twórców powinno stać się nieco łatwiejsze. Ponadto zmieniło się zarządzanie kategoriami. Wyświetlane są teraz pod opisem danej audycji dla każdego konkretnego kanału. Wystarczy więc wybrać tematykę i dostaniemy propozycje podobnych podcastów. W skład listy audycji weszły też zapowiedzi nowych odcinków poszczególnych podcastów. Za ich pomocą można odsłuchać fragmentów wybranego nagrania.

To wszystko według twórców Spotify pomoże zarówno słuchaczom, jak i twórcom – ci ostatni będą mogli w łatwy sposób dotrzeć do większej grupy osób potencjalnie zainteresowanych tematyką nagrań.

fot. Spotify