Spotify sprawdzi adres użytkownika

Kosztujący 29,99 złotych miesięcznie abonament rodzinny pozwala korzystać z usług strumieniowania maksymalnie sześciu osobom, o ile mieszkają one pod jednym dachem. Już w zeszłym roku szefowie firmy Spotify AB zaczęli podejrzewać, że część klientów ich oszukuje.

Najtańszy plan typu premium kosztuje 9,99 złotych, ale mogą z niego skorzystać tylko studenci; za standardowy abonament („Spotify Premium") trzeba zapłacić 19,99 złotych. Jest to suma czterokrotnie większa niż cena jednego konta w pakiecie rodzinnym. Operatorzy serwisu stwierdzili, że pojawiły się osoby, które nie są ze sobą spokrewnione ani nie mieszkają wspólnie, ale korzystają z udogodnień przeznaczonych dla rodzin.

Aby przeciwdziałać oszustwom zmieniono regulamin usługi „Spotify dla rodziny". W sekcji „Uprawnienia i weryfikacja" znalazł się zapis:

(...)

C. Od czasu do czasu możemy poprosić o ponowną weryfikację adresu zamieszkania użytkownika w celu potwierdzenia, że nadal spełnia on kryteria uczestnictwa.

Korzystamy z funkcji wyszukiwania adresów w usłudze Mapy Google, aby pomóc znaleźć i ustawić adres.

(...)

Zmiany w regulaminie nastąpiły w drugiej połowie sierpnia br. w Europie oraz 5 września br. w Stanach Zjednoczonych.

Po wyrażeniu chęci wykupienia abonamentu rodzinnego Spotify poprosi właściciela konta głównego (administracyjnego) o podanie adresu domowego z wykorzystaniem Map Google'a. Przedstawiciele serwisu zapowiedzieli, że każda osoba, która otrzyma konto podrzędne w planie rodzinnym, będzie musiała zrobić to samo lub włączyć usługi lokalizacyjne na swoich urządzeniach. Jak wynika z nowych zapisów, procedura taka będzie „od czasu do czasu" powtarzana.

Pierwszą próbę zabezpieczenia się przed osobami nadużywającymi abonamentu rodzinnego podjęto w zeszłym roku. Firma Spotify rozesłała wówczas do wybranych klientów wiadomości z prośbą o udostępnienie ich danych lokalizacyjnych za pomocą systemu GPS. Konsekwencją ewentualnej odmowy miało być usunięcie konta z serwisu. Taką metodę sprawdzania, czy użytkownicy planu „Premium dla rodziny" mieszkają wspólnie zarzucono jednak ze względu na liczne protesty.

Szefowie Spotify twierdzą, że dane lokalizacyjne będą wykorzystywane wyłącznie w celu sprawdzenia, czy konto rodzinne zostało założone zgodnie z regulaminem. Uzyskane informacje nie są przechowywane po zakończeniu procesu weryfikacji.

fot. Spotify