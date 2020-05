Spotify testuje podcasty wideo

Pierwsze filmy u znanych youtuberów

Amerykańska strona The Verge, powołując się na źródło zbliżone do Spotify, podała, że serwis ten pozwoli wkrótce dwóm znanym youtuberom prowadzącym kanał „Zane and Heath: Unfiltered" dołączyć filmy do trzech odcinków ich podcastu. Informator podał również, że opcja dodawania filmów w najbliższej przyszłości pojawi się także na innych kanałach.

Przygotowania trwają

Spotify nie potwierdziło jeszcze prowadzenia testów. Platforma jednak już teraz wyświetla zapętlone filmy z okładkami albumów, a ostatnio kupiła The Ringer, czyli witrynę poświęconą sportowi i popkulturze, założoną przez Billa Simmonsa. Na stronie są także podcasty i filmy wideo. Ruch ten mógłby świadczyć o przygotowaniach do rozszerzenia funkcjonalności platformy.

Powrót do pomysłu sprzed lat

Niektórzy być może pamiętają, że na Spotify były już kiedyś filmy, jednak zostały one zlikwidowane w 2017 r. Rok później serwis zasugerował, że zwiększy liczbę zdjęć oraz wprowadzi na nowo filmy do podcastów, jednak na razie nie odniósł się do tych zapowiedzi.

Nowe możliwości to oczywiście odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie na usługi wideo i zmianę nawyków słuchania podcastów. Skoro wszyscy pozostajemy w domu, mamy czas nie tylko na słuchanie, ale i oglądanie udostępnianych materiałów.

fot. PhotoMix-Company – Pixabay