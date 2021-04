Spotify zwiększa opłaty za konta premium

Będzie drożej

Przedstawiciele serwisu Spotify ogłosili, że na platformie już wkrótce zaczną obowiązywać nowe ceny. Podwyżki dotyczą USA, Wielkiej Brytanii oraz kontynentalnej Europy. Więcej zapłacimy już po 30 kwietnia. Podniesienie opłat za korzystanie z platformy jest związane z tym, że Spotify chciałby lepiej wynagradzać autorów treści. Sekcja podcastów mocno rozwinęła się w ostatnim czasie, przez co obecne stawki wciąż nie gwarantują firmie osiągania zysków. Autorzy zauważyli, że pomimo przyrostu użytkowników i wpływów z subskrypcji, zwiększyły się też koszty. Nowy cennik ma rozwiązać te problemy.

Polska i reszta Europy

Jeżeli chodzi o Europę, planowane są podwyżki cen pakietów Duo, Family oraz Student. Nie wzrośnie za to opłata za konto indywidualne. Abonament dla dwóch osób kosztować będzie 13 euro (60 zł), dla studentów 6 euro (28 zł), pakiet rodzinny podrożeje z kolei do 18 euro (82 zł). Są to stawki większe o około 1 euro/1 funta, zależnie od państwa.

Nie wiadomo jeszcze czy podwyżki będą dotyczyć też Polski. Firma wprawdzie nie opublikowała żadnej listy wyjątków, należy pamiętać jednak o tym, że dla naszego kraju obowiązuje nieco bardziej atrakcyjny cennik, który wciąż nie został zaktualizowany na stronie usługi. Wydaje się jednak, że podwyżki prędzej czy później w jakiejś formie dotrą także nad Wisłę.

