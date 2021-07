Sprawdź, czy odwiedził Cię Pegasus

Zrób to sam

Amnesty International, należąca do organizacji i mediów, które przyczyniły się do wykrycia afery z programem Pegasus, oferuje narzędzie Mobile Verification Toolkit (MVT). Pozwala ono sprawdzić, czy w telefonie są ślady obecności pozostawione przez oprogramowanie szpiegujące izraelskiej firmy NSO.

Cała operacja polega na utworzeniu kopii zapasowej danych telefonu na osobnym komputerze i skontrolowaniu jej zawartości z wykorzystaniem MVT. Narzędzie jest obsługiwane za pomocą komend wpisywanych w wierszu polecenia, więc praca z nim wymaga pewnych umiejętności technicznych. Amnesty International przygotowała instrukcję, w której wyjaśnia jak używać MVT w systemach macOS i Linux.

Wydaje się, że narzędzie najlepiej działa w przypadku urządzeń z iOS-em. Amnesty International uprzedza, że rezultaty dla telefonów z Androidem są gorsze, ale nadal możemy sprawdzać potencjalnie złośliwe wiadomości SMS i pakiety APK.

Ameryka odporna

Historia Pegasusa sprawiła prawdopodobnie , że traktujemy nasze telefony bardziej ostrożnie. Uruchomienie udostępnionego narzędzia może złagodzić niektóre obawy jeśli dokonamy tego w naszym kraju. Prawdopodobnie nie jest to konieczne w USA. Według „The Washington Post" NSO Group twierdzi, że Pegasus nie może być używany w celu włamywania się do telefonów ze strefy numeracyjnej Stanów Zjednoczonych, a dochodzenie nie przyniosło żadnych dowodów na to, że Pegasus skutecznie włamał się do amerykańskich urządzeń.

Narzędzie MVT może co prawda zmniejszyć obawy o to, czy naruszana jest nasza prywatność, ale należy pamiętać, że nie trzeba sięgać po programy szpiegowskie, aby uzyskać prywatne informacje. Wystarczy bez zastanowienia wyrażać zgodę na wszystko, o co proszą aplikacje, aby np. ktoś zbudował pokaźną bazę danych z informacjami o lokalizacji telefonu.

fot. Adobe Stock