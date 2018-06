Sprawdzanie dostępności domen

Poszukiwanie atrakcyjnej domeny

Na stronie instytutu badawczego NASK, dokładnie pod adresem www.dns.pl/zonestats, możemy sprawdzić, jak wyglądają aktualne statystyki domen. Co to dokładnie za instytucja? Otóż NASK pełni w Polsce funkcję operatora domen z rozszerzeniem .pl. Mowa tutaj zarówno o domenach funkcjonalnych (biz.pl, sklep.pl itp.), jak również regionalnych (katowice.pl, waw.pl, czest.pl itp.).

Na dzień 23 maja 2018 roku w NASK zarejestrowanych było blisko 2 miliony domen .pl. Stanowiły one ponad 76 proc. wszystkich domen. Na drugim miejscu znalazło się rozszerzenie com.pl z wynikiem blisko 15 proc. Po wskazanych liczbach już możemy stwierdzić, że rezerwacja dokładnie takiej domeny, jaka nas interesuje, może być trudnym zadaniem. Jeśli przychodzi nam na myśl bardzo atrakcyjna nazwa w domenie .pl, to niestety prawdopodobieństwo jej dostępności jest minimalne. W przypadku gdy koniecznie musimy mieć daną nazwę, być może dobrym rozwiązaniem będzie wybór innego rozszerzenia domeny.

A może zaskakujące rozszerzenie?

Rozszerzenie .pl danej domeny powinniśmy odczytać jako komunikat, że pod danym adresem znajdziemy stronę w języku polskim. - W praktyce jednak nie musi tak być. Abonent może w takim wypadku równie dobrze udostępnić stronę w języku niemieckim. Analogicznie nasz serwis informacyjny nie musi znaleźć się pod adresem z rozszerzeniem .info, a warsztat z Warszawy może używać innej domeny niż waw.pl - wyjaśniają eksperci z firmy hostingowej AZ.pl.

Ciekawostką mogą być tutaj domeny nTLD. Organizacja ICANN, która zarządza domenami internetowymi, zdecydowała się w 2011 roku na zwiększenie liczby rozszerzeń domenowych. Przyczyna takiego kroku była bardzo prosta - coraz większe trudności ze znajdowaniem wolnych domen. Na dobre domeny te pojawiły się w 2014 roku. W ten sposób udostępniono kilkaset nowych rozszerzeń, m.in. .guru, .xyz, .top, .online, .shop i wiele innych.

Czy taka domena będzie pod jakimkolwiek względem gorsza? Nie, o ile tylko rozszerzenie zostanie rozsądnie dobrane do nazwy i prowadzonej działalności. Firma nie powinna się narażać na przykład na śmieszność, chyba że akurat w jej przypadku wpisywałoby się to w profil działalności.

Wymarzony adres zajęty - co robić?

Jeśli jednak klient nastawił się na konkretny adres i po sprawdzeniu domen okazało się, że nie jest on dostępny, może spróbować innych możliwości. Jedną z nich jest skorzystanie z tzw. opcji na domenę. Zakup opcji sprawia, że w przypadku, gdy dany adres nie zostanie przedłużony, korzystający z opcji może domenę zarezerwować jako pierwszy. Jest to właśnie opłata za pierwszeństwo, jednak absolutnie nie otrzymujemy tutaj gwarancji przejęcia domeny.

Taka usługa kosztuje kilkadziesiąt złotych, a opcja zakładana jest na 3 lata. Z opcji na domenę nie skorzystamy u każdego partnera NASK. To, czy dana firma daje taką możliwość, można sprawdzić pod adresem: www.dns.pl/porozumienie/partner

Co ciekawe - sama opcja również może wiązać się z potężnym wydatkiem. Podczas licytacji opcji u jednego z operatorów domen doszło do niecodziennej sytuacji. Jeden z użytkowników zapłacił za opcję na domenę apteka.pl dokładnie 2750 zł! Wprawdzie wartość domeny jest ogromna, jednak prawdopodobieństwo tego, że będzie ona możliwa do przejęcia - minimalne. Niemniej warto dodać, że w ostatnich latach w podobny sposób została przejęta domena kawa.pl, której wartość szacowana jest na... kilkaset tysięcy złotych!

Lepszy rydz niż nic

Poszukiwanie dostępnych domen to zdecydowanie żmudne zadanie, szczególnie jeśli interesują nas konkretne nazwy. Czasami jednak lepiej wybrać dla siebie unikatową nazwę domeny i ją promować. I tak kluczowe znaczenie będą miały zawsze zawartość strony i jakość świadczonych przez nas usług.

FOT. Shutterstock.