Sprintem przez ustawienia

Na skróty

Klasyczna metoda konfigurowania systemu operacyjnego Microsoftu, polegająca na rozwinięciu menu Start i wydaniu komendy Ustawienia (lub wywołaniu Panelu sterowania), okazuje się czasami niezbyt wygodna. Zauważamy to zwłaszcza wtedy, gdy często zmieniamy konfigurację OS-u i za każdym razem musimy przeklikać się przez kilka ekranów, aby dojść do odpowiedniej opcji (na przykład wydajemy polecenie Ustawienia | Urządzenia | Bluetooth i inne urządzenia tylko po to, aby zmienić stan przełącznika Włączone) .

Da się szybciej

Windows 10 pozwala jednak dotrzeć do interesującej nas opcji krótszą drogą. Microsoft przewidział możliwość szybkiego otwierania apletów konfiguracyjnych systemu. Odpowiedni mechanizm został zaprojektowany z myślą o autorach aplikacji, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystał z niego zwykły użytkownik.

Aby uruchomić bezpośrednio odpowiednie narzędzie, wystarczy posłużyć się skrótem – takim samym, z jakiego korzysta się w celu uruchomienia aplikacji lub otworzenia dokumentu. Jedyna różnica polega na tym, że jako element docelowy nie jest wskazywany plik ani adres internetowy, lecz oznaczenie właściwego apletu konfiguracyjnego poprzedzone frazą ms-settings i znakiem dwukropka.

Załóżmy, że chcemy szybko włączać lub wyłączać funkcję automatycznego odtwarzania mediów. Klikamy Pulpit prawym przyciskiem myszy, wydajemy z poziomu menu kontekstowego polecenie Nowy | Skrót , a w polu Wpisz lokalizację elementu podajemy komendę ms-settings:autoplay :

Klikamy przycisk Dalej . W kolejnym oknie wpisujemy nazwę skrótu (na przykład Automatyczne odtwarzanie ) i zatwierdzamy zmiany (przycisk Zakończ ).

Na Pulpicie pojawi się ikona nowego skrótu. Jeżeli klikniemy go dwukrotnie, od razu uruchomimy narzędzie Autoodtwarzanie:

W tym przypadku nie ma konieczności wywoływania menu Start i wydawania poleceń Ustawienia | Urządzenia | Autoodtwarzanie .

Gdybyśmy w polu Wpisz lokalizację elementu wskazali element ms-settings:printers , skrót prowadziłby wprost do panelu konfiguracyjnego drukarek i skanerów:

Z kolei element ms-settings:network-mobilehotspot pozwala sterować hotspotem mobilnym:

Microsoft oddaje do dyspozycji użytkownika ponad 150 apletów konfiguracyjnych; wszystkie je można wywoływać używając skrótów.

Do wyboru, do koloru

Oto przykładowe polecenia oraz odpowiadające im narzędzia:

• ms-settings:signinoptions – Opcje logowania;

• ms-settings:defaultapps – Aplikacje domyślne;

• ms-settings:maps – Mapy offline;

• ms-settings:pen – Pióro i funkcja Windows Ink;

• ms-settings:gaming-gamebar – Xbox Game Bar;

• ms-settings:network-vpn – VPN;

• ms-settings:personalization-background – Tło;

• ms-settings:privacy-feedback – Diagnostyka i opinie;

• ms-settings:about – Informacje o systemie;

• ms-settings:nightlight – Ustawienia wyświetlania nocnego;

• ms-settings:windowsupdate-action – Windows Update.

Oczywiście tworzenie pewnych skrótów nie ma sensu (przykładowo, użytkownicy polskiej wersji systemu nie będą zarządzać Cortaną). Czasami wymagane jest też podłączenie odpowiedniego urządzenia (na przykład pióra).

Listę wszystkich poleceń wykorzystywanych do uruchamiania apletów konfiguracyjnych znajdziemy na stronie pomocy technicznej Microsoftu (Launch the Windows Settings app).

fot. Microsoft, Esa Niemelä – Pixabay