Sprzęt Creative – dobry do rozrywki, pracy i nauki

Uniwersalny charakter

Szukając nagłośnienia dla peceta, laptopa czy nawet smartfona, powinniśmy się przede wszystkim zastanowić na opłacalnością zakupu i uniwersalnym charakterem sprzętu. Wielotygodniowe, związane z pandemią siedzenie w domach sprawiło, że elektronika użytkowa nabrała znaczenia jako sprzęt, który rano służy do pracy lub nauki, a wieczorem do rozrywki, stanowiąc częstokroć jedyną możliwość „odpoczynku” od reszty domowników. Zresztą, nawet w sytuacji, gdy ostatecznie pożegnamy związane z pandemią ograniczenia, uniwersalność akcesoriów pozwoli oszczędzić nie tylko pieniądze, ale i miejsce. Z tego względu sprzęt grający Creative’a jest tym bardziej wart uwagi.





Creative Stage 2.1

To jeden z najlepszych na rynku soundbarów pod względem opłacalności. Mamy tu wszystko, czego trzeba, by cieszyć się dobrej jakości dźwiękiem za niewygórowaną cenę. Listwa z głośnikami kryje dwa przetworniki o mocy 20 W każdy, z kolei stojący obok subwoofer ma moc 40 W. Razem tworzą zestaw, który spokojnie wystarczy, by postawić go przy komputerze lub telewizorze. W tym pierwszym przypadku ułatwieniem będą stosunkowo niewielkie rozmiary urządzenia: długość 55 cm sprawi, że powinniśmy bez problemu wygospodarować miejsce na biurku pod monitorem. Jeśli zaś chodzi o telewizor, to soundbar ma możliwość zamontowania go na ścianie, co dla wielu może być lepszym pomysłem.

Stage’a należy docenić również ze względu na wygodę użytkowania. W zestawie mamy wygodny pilot, który pozwala dostosować brzmienie, regulując basy i soprany lub wybrać jeden z gotowych profili brzmieniowych. Nie zabrakło również obsługi protokołu Bluetooth, dzięki czemu, gdy tylko komputer lub telewizor jest wyłączony, posłuchamy muzyki ze smartfona. Możemy również skorzystać z utworów zgromadzonych na nośniku USB. Zmiana źródła dźwięku i kontrola odtwarzania odbywa się rzecz jasna również z wykorzystaniem pilota.

Dane techniczne

Przenoszone częstotliwości: 55 Hz – 20 kHz • Moc wyjściowa: 2x 20 W – soundbar, 40 W – subwoofer • Średnica przetworników: brak danych • Złącza: mini-jack, optyczne, HDMI (ARC) • Wyjście słuchawkowe: brak • Inne: Bluetooth 2.1 + EDR, gniazdo USB 2.0, pilot z regulacją głośności, basów i sopranów, wyborem źródła dźwięku, schematami brzmieniowymi do wyboru i sterowaniem odtwarzania z USB, wyświetlacz cyfrowy za kratownicą, włącznik i sterowanie głośnością na soundbarze, kabel zasilający 1,3 m, kabel subwoofera 2,4 m, kabel mini-jack 1 m • Wymiary: 70x550x78 mm – soundbar, 420x115x250 mm – subwoofer • Waga: 1,2 kg – soundbar, 3 kg – subwoofer



Cena: 349 zł

Soundbar można kupić tutaj: www.apollo.pl





Creative Pebble Plus 2.1

To niewielkie, tanie głośniki, które sprawdzą się przede wszystkim jako nagłośnienie laptopa. Zajmują niewiele miejsca, będą więc pasować do minimalistycznego stanowiska, gdzie choćby tymczasowo rozstawiamy przenośny komputer. To niewielkie satelitki z przetwornikami ustawionymi pod kątem 45 stopni, którym partneruje estetycznie wyglądający subwoofer. Całość ma moc maksymalną 8 W, co spokojnie wystarczy, by cieszyć się np. dobrej jakości dźwiękiem podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki – Pebble Plus 2.1 stanowią świetną alternatywę dla zintegrowanego nagłośnienia laptopów, jak również głośników, które częstokroć znajdziemy w ekranach stacjonarnych pecetów. To bardzo dobry wybór dla tych, którym wymienione rozwiązania nie wystarczały podczas wideokonferencji czy nauki zdalnej.

Jeśli zaś chodzi o wygodę użytkowania, to poza niewielkimi rozmiarami, należy wspomnieć o tym, że sprzęt może się obyć bez zewnętrznego źródła zasilania. Do komputera podłączamy go z wykorzystaniem gniazd minijack oraz USB, przy czym ten drugi port odpowiada za dostarczenie głośnikom energii. Jeśli zdecydujemy się podpiąć Pebble Plus, robiąc użytek z opcjonalnej ładowarki 2 A 5 V, czyli np. takiej samej, jak w przypadku smartfonów, wówczas możemy skorzystać z przełącznika trybu pracy. Na zewnętrznym zasilaniu Pebble będą grać głośniej: bas i soprany nabiorą dodatkowej mocy.

Dane techniczne

Przenoszone częstotliwości: 50 Hz – 20 kHz • Moc wyjściowa: łącznie do 8 W • Średnica przetworników: brak danych • Złącza: kabel USB 1,2 m (połączenie audio), kabel USB 1,2 m (zasilanie) • Wyjście słuchawkowe: tak • Inne: przełącznik trybu pracy w zależności od źródła zasilania, dioda sygnalizacyjna, regulacja głośności • Wymiary: 116x122x115 mm – kolumny, 150x195x202 mm – subwoofer • Waga: 0,64 kg – głośniki, 1 kg – subwoofer



Cena: 121 zł

Głośniki można kupić tutaj: www.mediaexpert.pl

Creative Sound Blaster Jam V2

Nie zawsze jednak możemy skorzystać z głośników – w czasach, gdy na małej powierzchni przebywa więcej osób, dodatkowy hałas może utrudniać życie pozostałym mieszkańcom i przeszkadzać w nauce, pracy czy odpoczynku. W takiej sytuacji lepiej jest zdecydować się na słuchawki, które z jednej strony pozwolą odciąć się od domowej krzątaniny, z drugiej zaś – zapewnią komfort pozostałym domownikom.

Creative Jam V2 to rozsądnie wyceniony i szalenie popularny nauszny zestaw słuchawkowy, który zachwyca uniwersalnym charakterem. Jest to model bezprzewodowy, który jednak może pracować również z podłączonym kablem USB. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy go używać, siedząc przy komputerze, gdzie słuchawki sprawdzą się np. w telekonferencjach czy codziennym obcowaniu z mediami. Sporym ułatwieniem są tutaj mikrofony z redukcją szumów, a także aplikacja SmartComms Kit, która m.in. pozwala automatycznie wyciszać i aktywować mikrofon w zależności od tego, czy użytkownik z niego korzysta. To bardzo wygodne rozwiązanie, dzięki któremu uczestnicy konferencji nie usłyszą np. odgłosów tła. Na tym jednak zalety zestawu Creative’a się nie kończą.

Słuchawki wyposażono w przetworniki 32 mm – w połączeniu z kodekami audio aptX HD, aptX Low Latency oraz możliwościami protokołu Bluetooth 5.0 pozwolą one, już bez kabla, w wygodny sposób rozkoszować się ulubioną muzyką. Ciekawą opcją jest tutaj możliwość podbicia basów z wykorzystaniem jednego przycisku Bass Boost. Ponadto przyciski na muszli umożliwiają kontrolę głośności, a także sterowanie muzyką i odbieranie połączeń. Słuchawki mają możliwość jedoczesnego parowania z dwoma urządzeniami.

Creative Sound Blaster Jam V2 możemy oczywiście zabrać ze sobą „na miasto” – pomoże w tym wydajny akumulator, który zapewnia do 22 godzin grania bez potrzeby uzupełniania energii. A nawet jeśli się rozładują, to 10 minut „ na kablu” wystarczy na 4 godziny bezustannej i bezprzewodowej już pracy. Słuchawki ładujemy z wykorzystaniem portu USB-C, tym samym gniazdem podłączymy je również do peceta, laptopa lub konsoli.

Ciekawostką jest również fakt, że Creative ma w ofercie sprzedawany osobno dongle USB BT-W3, który pozwoli zupełnie uwolnić się od okablowania, dodając opcję łączności bezprzewodowej pecetom, a także konsolom PS4 i Nintendo. Dzięki temu Sound Blaster Jam V2 dodatkowo zyska na uniwersalności.

Dane techniczne

Przenoszone częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz • Przetworniki: 32 mm • Sposób podłączenia: Bluetooth 5.0 lub kabel USB-C – USB-A • Wbudowany mikrofon: tak, podwójny • Inne: możliwość parowania z dwoma urządzeniami, kablowy tryb pracy, przyciski: sterowanie głośnością, Bass Boost, sterowanie muzyką/odbieranie połączeń, kodeki aptX HD, aptX Low Latency, dwa mikrofony, akumulator 200 mAh, do 22 h czasu pracy, w zestawie słuchawki, kabel, zamienne nauszniki, instrukcja i broszury; obsługa oprogramowania SmartComms Kit • Waga: 84 g



Cena: 189 zł

Słuchawki można kupić tutaj: www.euro.com.pl