Stablecoiny jednak nie takie stabilne

Stukrotna przebitka

Duża amerykańska giełda kryptowalut Coinbase zablokowała możliwość handlu stablecoinem GYEN po tym, gdy cena tej monety nagle poszybowała w górę. Niektórzy klienci widzieli na kontach wartość aktywów w monetach GYEN (w przeliczeniu na dolary) sto razy wyższą niż w momencie zakupu.

GYEN to stablecoin powiązany cenowo z japońskim jenem w proporcji 1 do 1. Oznacza to, że po zakupie tych kryptomonet za jakąkolwiek walutę tradycyjną, będą one warte tyle, co jeny w tej walucie, po przeliczeniu według aktualnego kursu.

Coinbase uruchomiła handel GYEN-em 10 listopada, a w połowie miesiąca kurs tej monety w dolarach zaczął nagle gwałtownie rosnąć. Giełda zareagowała blokadą wymiany oraz wpłat i wypłat GYEN-a. Wielu użytkownikom nie spodobała się decyzja platformy; twierdzą oni, że ponieśli straty i domagają się od Coinbase'a zwrotu pieniędzy.

Według przedstawicieli giełdy przyczyną nagłego wzrostu wyceny GYEN-a była usterka techniczna. Platforma twierdzi, że nadal pracuje nad przywróceniem pełnych możliwości handlowania tym stablecoinem.

fot. guaxipo – Pixabay