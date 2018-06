Stacja dokująca Delock - obraz 4K bez HDMI czy DisplayPort

Stacje dokujące są niezwykle przydatne. W dobie lekkich laptopów, tak cienkich, że producenci zmuszeni są do redukcji liczby portów, urządzenia te pozwalają na podłączenie peryferiów o różnych interfejsach. A wszystko za pomocą jednego kabla.

Thunderbolt 3 w akcji

Wprowadzenie standardu Thunderbolt 3, o wejściu identycznym z USB typu C, sprawiło, że łatwiej niż przedtem można przesłać dużą ilość danych z komputera. Dużą przepustowość da się zagospodarować na wiele sposobów czego przykładem ma być nowa stacja dokująca Delock. Po podłączeniu do komputera wyposażonego w port USB 3.1 zgodny z Thunderbolt 3, możemy skorzystać ze wszystkich jej gniazd, a nawet naładować baterię laptopa.

Transfer danych

Wiele współczesnych ultrabooków nie posiada gniazda RJ45 dla karty sieciowej. Jest ono zbyt duże, by zmieściło się w niezwykle cienkich obudowach tych maszyn. Jednocześnie często trzeba skorzystać z "Internetu po kablu", czy to przy awarii WiFi, czy podczas grania w gry sieciowe (LAN ma niższe opóźnienia niż WiFi). Rozwiązaniem może być stacja dokująca Delock 87721 wyposażona w układ sieciowy Realtek RTL8153. Dzięki temu możemy korzystać z sieci LAN tak, jakbyśmy w naszym komputerze posiadali normalną kartę gigabit ethernet.

Obraz 4K i obsługa peryferiów

Używanie stacji dokującej jest szczególnie wygodne gdy mamy stałe stanowisko pracy, a na nim sporo urządzeń do jednoczesnego podłączenia. Zamiast przychodzić z laptopem i podpinać osobno zasilacz, mysz, drukarkę, sieć LAN i monitor, możemy po prostu skorzystać ze stacji dokującej. Delock 87721 umożliwia skorzystanie z wszystkich tych urządzeń na raz, udostępniając nie tylko wspomnianą już kartę sieciową czy ładowanie laptopa poprzez USB typu C, ale też dwa porty USB 3.0 oraz HDMI. Za pomocą tego ostatniego możemy przesłać na monitor obraz o rozdzielczości do 4K (3840 x 2160) w częstotliwości do 30 Hz, oraz oczywiście dźwięk. Producent przewidział też miejsce dla czytnika kart pamięci SD.

Produkt jest dostępny na rynku w cenie około 500 zł.