Stacja dokująca na USB z trzema interfejsami video

Wystarczy, że w komputerze posiadamy taki właśnie port (do tego koniecznie zgodny z Thunderbolt 3 lub DisplayPort Alt-Mode) i możemy wykorzystać to niewielkie urządzenie do budowy bardzo wygodnego środowiska pracy. Podłączając wszystko ledwie jednym kablem zyskujemy wygodę i zachowujemy porządek.

Urządzenie korzysta z czterech układów sterujących działających niezależnie od siebie, co pozwala zachować stabilność pracy stacji dokującej. Obraz może być jednocześnie wyświetlany na trzech monitorach podłączonych do stacji Delock 87722. Należy jednak pamiętać, że będzie to obraz kopiowany, a więc nie będziemy mieli dostępu do rozszerzonego pulpitu. Maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu to FullHD (1920 x 1080).

Delock 87722 udostępnia także dwa standardowe porty USB 3.1 typu A. Dzięki temu, można podłączyć do niego niemal każde urządzenie korzystające z tego popularnego interfejsu. Ograniczeniem jest jedynie pobór prądu: nie może być wyższy niż 4,5 W.

Urządzenie jest dostępne w cenie około 499 zł.