Stanął pierwszy na świecie stalowy most wydrukowany w 3D

Holenderska firma MX3D pracowała nad tym projektem cztery lata

Most został zainstalowany nad jednym z najstarszych kanałów w Dzielnicy Czerwonych Latarni. Czterdziestometrowa futurystyczna konstrukcja powstała dzięki czterem robotom wyposażonym w palniki spawalnicze do drukowania przestrzennego. Tworząc kolejne warstwy konstrukcji maszyny ułożyły 10 000 funtów (ok. 4500 kilogramów) stali rozgrzanej do 2732 stopni Fahrenheita (1500 stopni Celsjusza).





Most jest wyposażony w kilkanaście najnowocześniejszych czujników, które mierzą w czasie rzeczywistym, jak konstrukcja radzi sobie z obciążeniem. – Drukowana w 3D metalowa konstrukcja jest wystarczająco duża i mocna, aby obsłużyć ruch pieszych – mówi Leroy Gardner, profesor na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Imperial College London, który był zaangażowany w prace. Naukowcy z tego wydziału przeprowadzili zaawansowane symulacje komputerowe do sprawdzania mostu, koncentrując się na zdolności konstrukcji do wytrzymywania codziennego ruchu pieszego w różnych warunkach pogodowych.

fot. MX3D