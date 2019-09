Standard 8K doczekał sie unormowania

Pod koniec lipca Samsung wraz z koreańską telewizją Skylife przeprowadzili próbną transmisję satelitarną 8K. Firmy wykorzystały w tym celu satelitę geostacjonarnego oraz specjalny algorytm kompresji danych. W połowie września The Consumer Technology Association (CTA) wydało oficjalne wytyczne określające wymogi, jakie musi spełniać telewizor, by otrzymać certyfikat zgodności z tą technologią. Można więc mówić o oficjalnym ustanowieniu standardu 8K. Jego zatwierdzenie otwiera drogę do nadawania programów telewizyjnych w ultrawysokich rozdzielczościach.

Według dokumentu sprzęt 8K musi pracować przy rozdzielczości minimum 7680x4320 pikseli i umożliwiać reprodukcję 10-bitowej palety kolorów. Wymagana jest też zgodność z HDR, odświeżanie na poziomie 24, 30 i 60 Hz, współpraca z kodekami H.265 (nowy algorytm kompresji danych) oraz port HDMI 2.1.

Określenie specyfikacji otwiera możliwość sprzedaży urządzeń z odpowiednim certyfikatem. Specjalnego oznaczenia będzie można używać od 1 stycznia 2020 roku, nie zanosi się jednak na to, żeby nowy standard szybko trafił do Polski.

fot. Libron/Wikipedia