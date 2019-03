Stanowisko dowodzenia Sharkoon SGD1

Model ten posiada nie tylko drapieżną gamingową budowę, ale przede wszystkim innowacyjne funkcje dla prawdziwych komputerowców. Jego wielkość pozwala na pomieszczenie wszystkich niezbędnych urządzeń jak monitor, obudowa, myszka, duża podkładka i klawiatura. System do ułożenia kabli pomaga nam o wiele łatwiej utrzymać czystość. Do tego można go podłączyć w zależności od potrzeb w dwóch różnych kierunkach. Co najbardziej przykuwa uwagę to odpowiednio wyprofilowane krawędzie. Zapewniają one bajecznie wygodną pozycję do gry czy pracy przez wiele godzin. Chodzi o odpowiednie ułożenie przedramienia i nadgarstków, tak abyśmy się nie męczyli, a przy okazji byli wystarczająco blisko monitora.

Stanowisko SGD1 od Sharkoona jest odpowiednie zarówno dla wysokich, jak i niższych użytkowników. Do stabilnego ustawienia na nierównej podłodze całość można wyprostować za pomocą regulowanych nóżek. Nieważne, czy masz w pokoju dywan, panele czy stary parkiet - nie trzeba się martwić o to, że w trakcie nerwowej strzelanki wszystko będzie się kiwać.

W gamingu, technologia musi iść w parze z designem. Dzięki sportowemu charakterowi SKILLER SGD1 zaprojektowano dla osób, które chcą pokazać swój prawdziwy styl. Połączenie czarnej podstawy i kontrastujący kolor niebieski na dole uzupełniają się stylistycznie i pasują do pozostałych urządzeń z serii SKILLER od Sharkoona. Sam blat jest zbudowany z drewna, a nie plastiku jak przy konkurencyjnych rozwiązaniach. Do tego nogi są zrobione ze wzmocnionej stali, która maksymalnie może utrzymać 50kg sprzętu.