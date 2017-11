Star Wars: Jedi Challenges - kosmiczny zestaw rozszerzonej rzeczywistości

Dla galaktycznego fana

Jedi Challenges to zestaw rozszerzonej rzeczywistości, który przenosi użytkownika w Gwiezdnych wojen. Od teraz każdy może zostać rycerzem Jedi we własnym domu. Wystarczy, że umieści odpowiedni smartfon w goglach AR Lenovo Mirage, weźmie w dłonie miecz świetlny, będący jednocześnie kontrolerem oraz ustawi lokalizator, by móc swobodnie mierzyć się w walce w odległej Galaktyce.

Kosmiczna przygoda rozpoczyna się od odkrycia Holokronu - urządzenia, które wyczuwa, czy Moc jest z graczem. Ten artefakt, znany dobrze fanom sagi, otwiera ścieżkę Jedi i prowadzi użytkownika przez kolejne planety, znane z różnych części Gwiezdnych wojen, m.in.: słynne Naboo, Garel planetę Hoth z części Imperium Kontratakuje. Co więcej, przewodnikiem w grze jest zupełnie nowa postać - Archiwista.

Zestaw AR Jedi Challenges pozwala na trzy różne typy zabawy: walkę na miecze świetlne z reprezentantami Ciemnej Strony Mocy, tryb walki strategicznej przeciwko siłom Imperium oraz grę w kultowe Holoszachy przeniesioną wprost z wielkiego ekranu.

Niezbędnik rycerza Jedi

Star Wars: Jedi Challenges to jeden z najbardziej niezwykłych zestawów AR. Centralnym punktem są gogle AR Lenovo Mirage z miejscem na umieszczenie kompatybilnego smartfona. Wyposażone w baterię o pojemności 2200 mAh i ważące zaledwie 477 gramów, zapewniają komfortową rozgrywkę przez wiele godzin. Dwie kamery z obiektywem typu „rybie oko" umieszczone z przodu gogli śledzą źródła światła z lokalizatora i z miecza świetlnego.

Kolejnym elementem wyposażenia gracza jest miecz świetlny (lightsaber) o wartości kolekcjonerskiej. Jego projekt wzorowany jest na broni Anakina Skywalkera, Luke'a Skywalkera i Rey. Miecz świetlny dostarcza mnóstwo frajdy działając jako kontroler i wskaźnik jednocześnie. Podczas walki wręcz z przeciwnikiem, zderzające się wiązki światła z mieczy wytwarzają swoiste sprzężenie zwrotne, dostarczając użytkownikom niesamowicie realne doznania z gry. Kontroler jest zasilany przez akumulator o pojemności 550 mAh i dostarcza dwa różne zestawy danych pomagające określić orientację miecza - pozycyjne, generowane podczas monitorowania światła z czubka miecza oraz dane rotacyjne z żyroskopu i akcelerometru.

Rozgrywka nie mogłaby się odbyć bez jeszcze jednego elementu - lokalizatora (Tracking Beacon) umieszczanego na podłodze w pomieszczaniu, w którym gramy. Emitowane przez niego światło śledzone przez czujniki gogli AR Lenovo Mirage pozwala graczowi swobodnie i bezpiecznie poruszać się w świecie realnym, przenosząc jednocześnie ruch do rozgrywki w wirtualnej rzeczywistości.

Kompatybilność

Zestaw Star Wars: Jedi Challenges będzie kompatybilny z następującymi modelami smartfonów: moto z² force, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S7 edge, Samsung Galaxy S7, Google Pixel XL, Google Pixel and LG G6. Urządzenie działa z systemem operacyjnym iOS oraz Android. W zestawie z goglami znajdują się kable do smarfonów z wyjściem microUSB, USB-C oraz Lightning.

Star Wars: Jedi Challenges dostępny będzie w Polsce z początkiem grudnia w cenie 1299 zł.