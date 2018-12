StarCraft II powraca na Intel Extreme Masters Katowice 2019

ESL, największa na świecie firma e-sportowa, wraz z Intelem i Blizzard Entertainment zorganizuje podczas Intel Extreme Masters (IEM) w Katowicach turniej StarCraft II (SC2). Będzie to już 36. edycja organizowanych przez ESL rozgrywek SC2, które wystartowały w 2010 roku na IEM, odbywającym się podczas targów gamescom. Turniej po raz kolejny odbywa się w legendarnym Spodku, sercu europejskiego pro gamingu.

Od 25 lutego do 3 marca 76 najlepszych graczy StarCraft II na świecie będzie walczyło o pulę nagród turniejowych poza StarCraft II World Championship Series, wynoszącą co najmniej ćwierć miliona dolarów z możliwością dodania kolejnych 150 tys. dzięki wsparciu społeczności graczy dokonującej

Po rekordowym roku 2018 mistrz Joona „Serral" Sotala z Finlandii przyjął zaproszenie do wzięcia udziału w tegorocznym IEM Katowice. Zostanie rozstawiony bezpośrednio w rundzie grupowej, w której rywalizować będzie najlepszych 24 graczy. Podobnie jak w zeszłym roku, gracze na całym świecie będą mieli możliwość dołączenia do Fina walcząc za pośrednictwem internetowych kwalifikacji rozgrywanych na serwerach europejskich, północnoamerykańskich i koreańskich.

Rywalizacja rozpocznie się 25 lutego i 26 lutego do rundy, w której zagra 76 zawodników. Będzie ona transmitowana ze studia ESL Arena Katowice. Gracze zostaną zaproszeni do udziału w kwalifikacjach do tej fazy turnieju, co da im szansę do awansu do fazy grupowej, która trwać będzie od 28 lutego do 1 marca w Audytorium MCK Katowice. Ci, którzy wyjdą z etapu grupowego, 2 marca będą walczyć o lwią część puli nagród w wysokości ponad 250 000 dolarów. Zarówno półfinały, jak i wielkie finały odbędą się 3 marca na głównej scenie Spodka.

Zwycięzca turnieju otrzyma również bezpośredni awans do Finałów Światowych WCS 2019. Bilety Premium na turniej są w sprzedaży od 29 listopada. Wraz z biletem premium fani otrzymają upominki oraz możliwość skorzystania ze specjalnego wejścia oraz oglądania rozgrywek z miejsc premium.

Jak wszystkie turnieje organizowane przez ESL, tak i finały StarCraft II wspierane będą przez Intela. Komputery używane w czasie turniejów będą wyposażone w najnowsze procesory Intel Core i7. Ponadto układy z rodzin Intel Core i Xeons są również wykorzystywane w studiach ESL oraz do produkcji i obsługi transmisji oglądanej przez miliony widzów.

Informacje na temat turnieju i nadchodzących kwalifikacji można śledzić na Twitterze i Facebooku oraz oficjalnej stronie intelextrememasters.com.