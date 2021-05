Starlink: pierwsze pół miliona

Elon Musk, współzałożyciel firmy SpaceX, oświadczył, że złożono już ponad pół miliona zamówień na zestawy potrzebne do korzystania z usługi Starlink. Przedsiębiorstwo nie spodziewa się problemów z zaspokojeniem popytu na kolejne anteny i terminale.

Jedynym problemem może być duża gęstość użytkowników na obszarach miejskich – stwierdził Musk, odpowiadając na zamieszczony w portalu Twitter wpis dziennikarza stacji CNBC. W poście znalazła się informacja, że opłaty w wysokości 99 dolarów nie gwarantują dostępności usługi (choć są w pełni refundowane).

