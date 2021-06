Starszy niż Spectrum

Komputer za stówkę

W czerwcu 1980 roku w sklepach pojawił się Sinclair ZX-80 – pierwszy komputer Clive'a Sinclaira z serii ZX (której najbardziej znanym przedstawicielem był niewątpliwie młodszy o dwa lata ZX-Spectrum).

Jak dumnie oświadczył konstruktor, za pomocą jego maszyny „można sterować elektrownią atomową". Były to bez wątpienia mocne słowa, jeśli wziąć pod uwagę, że komputer miał 1 kB pamięci RAM i 4 kB ROM-u oraz procesor taktowany zegarem 3.25 MHz (plus arcyniewygodną membranową klawiaturę dotykową). Jednak na pewno model ten był pierwszym komputerkiem w historii sprzedawanym za cenę poniżej 100 funtów (79,95 funta za zestaw do samodzielnego złożenia, albo 99,95 funta za zmontowane urządzenie ... ale bez zasilacza, który trzeba było sobie dokupić).

Nie ulega wątpliwości, że niska cena była największym atutem Sinclaira ZX-80 . Model sprzedał się w całkiem przyzwoitej jak na owe czasy liczbie 50 tysięcy egzemplarzy.

fot. Wikipedia