Startuje polskojęzyczna wersja Asystenta Google

Asystent Google zyskał polską osobowość. Zna elementy polskiej popkultury i lokalne zwyczaje. Można zapytać go na przykład o informacje związane z polskimi dziełami: Kto grał w Zimnej wojnie? lub Kto napisał Pana Tadeusza?, odnieść się do klasyki polskiego filmu i zaśpiewać OK Google, łubu dubu łubu dubu lub dowiedzieć się więcej o gustach Asystenta, pytając go np. o ulubionego muzyka, by dowiedzieć się, że Było cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu. Można również poprosić, aby Asystent podzielił się jakąś ciekawostką o Polsce (Powiedz mi ciekawostkę o Polsce).

Actions on Google - nowe możliwości dla polskich firm

Nowy rozdział otwiera się również przed polskimi przedsiębiorstwami, które mogą teraz zintegrować się z Asystentem poprzez platformę Actions on Google. Umożliwia ona firmom stworzenie akcji (komendy głosowej), którą może następnie wywołać każdy z użytkowników Asystenta i w ten nowy sposób wejść w interakcje głosową z daną marką. Pierwszymi partnerami, którzy już teraz stworzyli swoje akcje dla polskiego Asystenta, są PLAY i eSky.

Dzięki integracji PLAY z Asystentem, klienci będą mogli porozmawiać z PLAY i między innymi sprawdzić nowości w ofercie operatora. Aby rozpocząć konwersację wystarczy powiedzieć: OK Google, zapytaj PLAY co nowego?

Dzięki akcji eSky dla Asystenta, osoby planujące podróż, mogą za pomocą prostych komend głosowych wyszukać najbardziej atrakcyjne cenowo połączenia lotnicze. Aby rozpocząć konwersację z Ewą, głosowym asystentem podróży w ramach Asystenta Google, wystarczy powiedzieć OK Google. Porozmawiaj z eSky.

Pierwszy globalny asystent głosowy mówiący po polsku

Prace nad przygotowaniem polskiej wersji Asystenta trwały ponad rok i uczestniczyły w nich zespoły z wielu krajów, m.in. Polski, Stanów Zjednoczonych, Londynu czy Szwajcarii. W zamkniętych, zewnętrznych testach produktu wzięło udział ponad 2000 wybranych beta testerów, a zebrane od nich uwagi pozwoliły na dostosowanie i ulepszenie usługi do specyfiki języka polskiego i zachowań polskich odbiorców. Asystent Google jest pierwszym globalnym asystentem głosowym dostępnym w języku polskim.

W ciągu najbliższych tygodni Asystent Google będzie udostępniony użytkownikom smartfonów z Androidem (od wersji 5), a posiadacze urządzeń iOS będą mogli pobrać z App Store aplikację Asystent Google. Asystent będzie także dostępny na dedykowanych modelach słuchawek.