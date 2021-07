Steam pokazuje własną konsolę dla graczy

Konsola czy pecet?

Firma Valve zapowiedziała nową konsolę o nazwie Steam Deck. Platforma umożliwi uruchamianie gier dostępnych na platformie Steam, zarówno w formie przenośnej, jak również na dużym ekranie. Urządzenie to w praktyce przenośny pecet, przypominający wyglądem Nintendo Switcha.

Granie w każdym miejscu

Moc obliczeniowa bazującej na architekturze RDNA 2 platformy wynosi około 1,6 teraflopsa. Jest to wartość podobna do mocy konsol poprzedniej generacji (PS4 oferowało 1,8 teraflopsa). Wydajność trudno więc uznać za imponującą, ale przy ekranie LCD o przekątnej 7 cali oraz rozdzielczości 1280x800 pikseli powinna w pełni wystarczyć do uruchomienia w trybie przenośnym wielu gier znanych z pecetów. Steam Deck jest wyposażony w czterordzeniowy procesor AMD z rdzeniami Zen 2, taktowanymi z częstotliwością 2,4 GHz (do 3,5 GHz w trybie turbo). Towarzyszyć mu będzie 16 GB pamięci RAM, dysk SSD oraz złącze kart microSD.

W odróżnieniu od Switcha, kontrolery po bokach nie będą odłączane. W zestawie zabraknie też stacji dokującej, pozwalającej przesyłać obraz np. na telewizor. Ma ona jednak pojawić się w sprzedaży już po premierze konsoli. Możliwe będzie także podłączenie sprzętu do monitora za pomocą kabla USB-C. Wbudowany akumulator zapewni od 2 do 8 godzin grania, w zależności od tytułu. Steam Deck ma ważyć 669 gramów, czyli zdecydowanie więcej od Switcha. Platforma bazuje na systemie SteamOS 3.0, ale producent zapowiada, że po premierze pojawi się wsparcie dla innych usług, prawdopodobnie będzie można zainstalować m.in. Windowsa.

Kwestia pamięci

Deck będzie sprzedawany w trzech wersjach, różniących się pojemnością oraz typem nośnika i rodzajem etui. Do wyboru mamy warianty:

z 64 GB pamięci eMMc i podstawowym etui – 1900 zł

z 256 GB dyskiem SSD i podstawowym etui – 2500 zł

z 512 GB dyskiem SSD i ulepszoną wersją etui – 3100 zł

Ponadto wszystkie wersje konsoli będą wyposażone w slot na dyski SSD typu M.2 2230. Producent potwierdził już ten fakt w oficjalnej specyfikacji. To oznacza, że użytkownik będzie mógł potencjalnie nieco oszczędzić, dokupując dysk samodzielnie – ceny takich nośników są zauważalnie niższe, niż progi cenowe poszczególnych wersji Decka. Oficjalnie Valve przestrzega jednak, że wymiana nośnika na własną rękę może spowodować problemy techniczne.

Sprzęt można już teraz rezerwować za pośrednictwem Steama. Wysyłka urządzeń zacznie się w grudniu 2021 roku.

