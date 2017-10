SteelSeries - kolorowa wersja słuchawek dla graczy

SteelSeries zaprezentowało dziś trzy nowe wersje kolorystyczne słuchawek Arctis 3: Solar Red, Boreal Blue, Slate Grey. Aby uczcić dzień premiery nowych produktów i kontynuować wprowadzanie w życie swojej misji - pewność siebie dla wszystkich graczy, aby mogli rywalizować o najwyższe cele - SteelSeries połączyło siły z Ditch the Label, organizacją non-profit, która wspiera ofiary dręczenia i prześladowania wśród młodych ludzi. 10 procent ze sprzedaży Arctis Colors w oficjalnym sklepie internetowym producenta zostanie przekazanych, aby wesprzeć charytatywne działania Ditch the Label. Łączny cel akcji to 10 000 USD.

Słuchawki Arctis 3 oferują graczom m.in.:

- przestrzenny dźwięk 7.1 na PC

- dwukierunkowy mikrofon ClearCast

- 40mm przetworniki dźwięki SteelSeries S1

- materiał AirWeave zapewniający wygodę dla uszu i głowy

- amortyzowaną opaskę pałąka jak z gogli narciarskich

- pełną kompatybilność z wieloma platformami: Nintendo Switch, PC, Mac, Xbox, PlayStation, VR, mobilne.

Słuchawki Arctis 3 w nowych kolorach są już dostępne w oficjalnym sklepie internetowym steelseries w cenie €99.99.

W sklepach w Polsce Arctis Colors będą dostępne od piątku, 6.10 br., w sugerowanej cenie detalicznej 399 PLN.