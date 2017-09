SteelSeries - myszka Rival 110 i klawiatura Apex 150

Rival 110 to sprzęt przystosowany do e-sportowej rywalizacji. Został wyposażony w precyzyjny, oryginalny sensor optyczny SteelSeries TrueMove1. Apex 150 to klawiatura wykorzystująca autorskie przełączniki membranowe Quick Tension, stworzone przez inżynierów duńskiego producenta.

Rival 110 to nowy model, ze znanej już graczom, serii gamingowych myszek stworzonej przez SteelSeries - Rival 100. Sercem odświeżonego urządzenia jest sensor optyczny TrueMove1, zaprojektowany przez duńskiego producenta we współpracy z firmą PixArt. Nowy sensor zapewnienia idealne śledzenie ruchów przenoszone do komputera w skali 1:1, 240 IPS, oraz rozdzielczość nawet do 7 200 DPI.

Nowy gryzoń SteelSeries oferuje ergonomiczny i opływowy kształt konstrukcji. R110 jest przystosowany do każdego typu uchwytu dłoni, mogą z niego korzystać zarówno osoby prawo-, jak i leworęczne. Mysz wyposażono w 6 przycisków oraz podświetlenie RGB rolki scrolla i symbolu SteelSeries. Do budowy R110 zastosowano specjalne materiały, które znacząco zwiększają żywotność sprzętu oraz zmniejszają jego wagę do 87,5g. Dodatkowo, wbudowana pamięć wewnętrzna pozwala zapisywać w urządzeniu aktualnie wykorzystywane ustawienia oraz profile. Jest to bardzo przydatne dla osób uczestniczących w e-sportowych zawodach.

Klawiatura dla wszystkich graczy

Apex 150 to pełnowymiarowa, membranowa klawiatura posiadająca pięciostrefowe podświetlenie RGB oraz system zabezpieczający urządzenie na wypadek zalania go płynami. Innowacyjne przełączniki Quick Tension zastosowane w A150 zostały zaprojektowane specjalnie dla SteelSeries. Skonstruowano je tak, aby gracze mogli cieszyć się nadzwyczaj krótkim czasem reakcji w grach i cichą pracą, przy jednoczesnym zachowaniu charakterystycznego odbicia przełącznika. Producent zapewnia, że wszystkie klawisze Apex 150 są w pełni konfigurowalne, a ich żywotność wynosi nawet do 20 milionów wciśnięć. Urządzenie posiada zaawansowany anti-ghosting, który umożliwia aktywację nawet do 24 klawiszy jednocześnie.

Dodatkowe oprogramowanie

SteelSeries Engine 3 pozwala na synchronizację powiadomień z popularnym programem do komunikacji - Discord. Dzięki oprogramowaniu od SteelSeries, wszelkie notyfikacje pojawiające się w Discordzie, znajdują swoje odzwierciedlenie w podświetleniu klawiatury Apex 150. SSE3 oferuje także kilka innych, bardzo przydatnych aplikacji, które pomagają w dodatkowej personalizacji peryferii gracza. Audio Visualizer umożliwia zmianę podświetlenia sprzętu SteelSeries w zależności od aktualnie słuchanej muzyki. Użycie GameSense spowoduje, że podświetlenie myszki i klawiatury będzie zmieniać swoje kolory w zależności od aktualnych wydarzeń w grze. PrismSync zapewni natomiast wielokolorowe efekty świetlne dla wszystkich urządzeń duńskiego producenta połączonych z iluminacją Prism.

Sugerowane ceny detaliczne:

- Apex 150: 299 PLN

- Rival 110: 159 PLN