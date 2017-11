SteelSeries Arctis 3 Bluetooth – słuchawki odbierające dźwięk z dwóch urządzeń jednocześnie

Z najnowszej technologii w Arctis 3 Bluetooth skorzystają również użytkownicy Nintendo Switch. Mogą oni jednocześnie korzystać z aplikacji chatu Nintendo Switch Online (poprzez Bluetooth) oraz z dźwięku z konsoli (poprzez jack 3.5mm). Arctis 3 Bluetooth to pierwsze słuchawki z taką kompatybilnością.

Fani przenośnych konsol do grania mogą, dzięki nowym słuchawkom SteelSeries, jednocześnie grać w swoje ulubione tytuły i słuchać muzyki czy audiobooka ze smartfonu. A wszystko to w drodze do szkoły czy pracy.

Arctis 3 Bluetooth zostały wyposażone w: autorskie przetworniki SteelSeries, skonstruowane pod kątem gier; dwukierunkowy, wysuwany mikrofon ClearCast; materiał AirWeave inspirowany odzieżą dla sportowców, oraz opaska jak z gogli narciarskich, które zapewniają komfortowe granie, nawet podczas wielogodzinnych sesji; wbudowany port dzielenia dźwięku; wymienny system kabli.

Słuchawki Arctis 3 Bluetooth są już dostępne w oficjalnym sklepie internetowym producenta w cenie 149.99€. Do sklepów w Polsce trafią w ostatnim tygodniu grudnia br. w sugerowanej cenie detalicznej 549 PLN.