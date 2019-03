Sterownik Game Ready dla Apex Legends

NVIDIA opublikowała sterownik Game Ready dedykowany grze Apex Legends. Posiada on również optymalizacje dla Devil May Cry 5 oraz Tom Clancy's The Division 2.

Sterowniki Game Ready udostępniane są najpóźniej w dniu premiery wspieranej gry i zoptymalizowane są pod kątem największej wydajności oraz jakości rozgrywki. Każdy sterownik Game Ready posiada certyfikat zgodności WHQL wydawany przez firmę Microsoft.

Sterownik Game Ready jest już dostępny na stronie producenta, oraz za pośrednictwem aplikacji GeForce Experience.