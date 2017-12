Sterownik Game Ready na premierę PlayerUnknown's Battlegrounds

Od momentu opublikowania PUBG w formule wczesnego dostępu, NVIDIA ściśle współpracuje z deweloperem nad zoptymalizowaniem wrażeń płynących z gry. Firma pokazała swoje zaangażowanie wprowadzając obsługę funkcji ShadowPlay Highlights, HBAO+ oraz dodatkowe ulepszenia w sierpniu tego roku:

„PlayerUnknown's Battlegrounds szybko stała się wiodącym tytułem w świecie gier PC. Będziemy współpracować z PUBG Inc cały czas, dbając o to by gracze z kartami graficznymi GeForce cieszyli się najwyższa możliwą jakością rozgrywki" powiedział Tony Tamasi, wiceprezes ds. treści i technologii w firmie NVIDIA. „Nasz zespół inżynierów zajmujących się efektami wizualnymi jest do dyspozycji PUBG Inc, dzieląc się wiedzą z zakresu tworzenia gier i pomagając we wdrożeniu najnowszych technik graficznych i symulacji fizycznych do PlayerUnknown's Battlegrounds".

W dniu oficjalnej premiery gry PUBG w wersji v1.0, NVIDIA realizuje tę obietnicę i wydaje sterownik Game Ready z najnowszymi optymalizacjami i poprawkami błędów, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość rozgrywki. PlayerUnknown's Battlegrounds jest aktualnie najbardziej popularną grą na PC sprzedaną w ponad 25 milionach egzemplarzy i z rekordową liczbą grających w serwisie Steam.